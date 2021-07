Legendárny Boris Becker hodnotil snúbenicu tenistu: Obyčajný sexista!

Že má tenisový expert a legenda Boris Becker (53) slabosť pre krásne ženy, nie je žiadna nová informácia. Opäť si neodpustil poznámku a schytal tvrdú kritiku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na Borisa Beckera sa spustila vlna kritiky, že si počas priameho prenosu zo štvrťfinále turnaja dovolil hodnotiť vzhľad snúbenice tenistu Martona Fucsovicsa.

"Hovorí sa, že v Maďarsku majú najkrajšie ženy," povedal na adresu krásky. "Neviem, či to je pravda, ale je veľmi pekná," pokračoval.

Pôvabná Anett Boszormenyiová učarovala Borisovi Beckerovi.

Následne sa fanúšikovia pustili do bývalého tenistu, ktorý sa musel ospravedlňovať. Išlo podľa neho o ľahkovážnu poznámku, ktorá nemala vyznieť urážlivo.

Všimla si to Stephanii Hilborneová, generálnu riaditeľku organizácie Ženy v športe. "Nemali by sme skôr inšpirovať budúce generácie dievčat k športu, než hovoriť o tom, ako ženy vyzerajú?" Položila do éteru takúto otázku.