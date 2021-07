Kto vyhrá Wimbledon a OH v Tokiu? Daniela Hantuchová vyškrtla tenisovú legendu

Nebola by prekvapená, ak by sa srbský tenista Novak Djokovič na konci tejto sezóny hrdil ziskom kalendárneho Grand Slamu a k tomu by pridal aj triumf na olympijských hrách v Tokiu.

Tieto slová patria niekdajšej skvelej slovenskej hráčke Daniele Hantuchovej, ktorá už niekoľko rokov pôsobí ako tenisová expertka pre televízie Fox Sports či Tennis Channel a nechýba ani na tohtoročnom Wimbledone v Londýne.

"Rafael Nadal chýba na Wimbledone aj na olympiáde a Roger Federer má ďaleko od niekdajšej topformy. Tieto faktory sú veľká pomoc pre Novaka Djokoviča. Nebola by som prekvapená, ak by Nole v tomto roku vyhral všetky štyri grandslamové turnaje a k tomu by pridal aj zlato z Tokia," vyhlásila Daniela Hantuchová ešte na začiatku Wimbledonu v rozhovore pre web tennis.com.

Čo sa týka Federera, Hantuchová ho pôvodne nezaradila medzi troch najväčších favoritov Wimbledonu. Niekdajšia držiteľka kariérneho Grand Slamu v miešanej štvorhre a dvojnásobná víťazka turnaja v Indian Wells argumentovala nedostatočnou hernou praxou 39-ročného Švajčiara pred štartom slávneho podujatia na tráve All England Clubu.

"Pre Rogera bude veľmi dôležité, či sa mu podarí dostať do druhého týždňa. Bude zaujímavé sledovať, ako sa vyrovná s tým, že predtým hrával menej. Ak to dokáže, potom sa už zaradí k favoritom ako veľakrát v minulosti," skonštatovala Hantuchová. Jej slová sa potvrdili, keďže Federer sa už dostal medzi osmičku najlepších a pokúsi sa zaútočiť na svoj deviaty wimbledonský titul.

V súvislosti s Djokovičom 38-ročná Hantuchová tvrdí, že jeho celkový triumf na Roland Garros v Paríži bol demonštrovaním skvelej pohody - fyzickej aj mentálnej. A pritom tento turnaj v minulosti nepatril medzi jeho najúspešnejšie.

"Bolo to akoby symbolické. V semifinále vyradil parížskeho šampióna Nadala a vo finále si poradil s Tsitsipasom, keď musel otáčať zo stavu 0:2 na sety. Bol už takmer na zemi, ale našiel cestu späť do zápasu. Ak by tento rok vyhral kalendárny Grand Slam, bol by to vrchol celej jeho kariéry.

Djokovič je už síce trochu starší, ale proti mladším súperom ťaží zo skúseností a veľkého sebavedomia. Fyzicky aj mentálne je stále o úroveň vyššie ako väčšina jeho konkurentov. Preto je podľa mňa hlavný favorit pre každý veľký turnaj, ktorý zostáva do konca sezóny 2021," dodala Hantuchová.