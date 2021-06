Piata nasadená kanadská tenistka Bianca Andreescuová sa s grandslamovým turnajom vo Wimbledone rozlúčila hneď v 1. kole dvojhry.

Šampiónka US Open z roku 2019 podľahla Francúzke Alize Cornetovej hladko 2:6, 1:6. Kanaďanka po prehre hromžila na šmykľavý kurt. "Nešmykla som sa raz, ale asi šesťkrát. Kurty na tohtoročnom Wimbledone sú veľmi klzké. Sťažujú sa na to viacerí a tvrdia, že to nie je normálne," uviedla Andreescuová.

Suverénne postúpila do 2. kola Ruska Anastasia Pavľučenkovová. Šestnásta nasadená finalistka Roland Garros zdolala Rumunku Anu Bogdanovú 6:2, 6:2.