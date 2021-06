Legendárna Williamsová skončila v slzách: Srdce má roztrhané na kusy!

Wimbledon skončil pre Serenu Williamsovú po šiestich gemoch zápasu prvého kola proti Bieloruske Sasnovičovej. Šiesta nasadená hráčka prišla na centrálny kurt s obviazaným pravým stehnom, čo naznačovalo, že nie je v poriadku.

Napriek tomu sa v prvom sete ujala vedenia 3:1 a podávala na potvrdenie brejku. Lenže za stavu 15:15 sa pošmykla a to sa jej stalo osudným. Hru dohrala, ale podanie stratila. Potom si vyžiadala pomoc fyzioterapeuta.

