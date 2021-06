Belinda Benčičová je na Wimbledone s novým koučom: S otcom si dali pauzu!

Zemetrasenie v realizačnom tíme. Švajčiarska tenistka slovenského pôvodu Belinda Benčičová (24) je na grandslamovom turnaji vo Wimbledone bez svojho otca Ivana.

Jej dlhoročný tréner prenechal miesto novému koučovi Sebastianovi Sachsovi (29). „S otcom si teraz dávam pauzu,“ vysvetlila Belinda pre Aargauer Zeitung.

Belinda (11. vo WTA) trávi viac času v rodnej krajine svojich rodičov ako vo Švajčiarsku. Žije so svojím kondičným trénerom Martinom Hromkovičom a v Bratislave aj trénujú. Ivan Benčič však stále hrá dôležitú úlohu v živote svojej úspešnej dcéry. Pozná ju najlepšie a sprevádzal ju po turnajoch prakticky odmalička. Nejde však o prvé vzájomné odlúčenie v rovnici tréner - zverenka. Prvé bolo v roku 2019. No keďže jej to s novými trénermi nevyšlo, vrátila sa späť k tatkovi.

Sachs je bývalý nemecký tenista. Na Tour sa nepresadil, ale vo svojom trénerskom portfóliu mal napríklad krajanku Juliu Goergesovú, ktorá sa dostala až na 11. miesto svetového rebríčka. Belindu sprevádzal už v Stuttgarte, Madride, Ríme, Paríži, Berlíne a v Eastbourne, robí to aj na Wimbledone. Ivan Benčič dcére odobril rozhodnutie absolvovať samostatné turné. Z diaľky však zostáva akýmsi supervízorom. „Vždy sa na neho môžem plne spoľahnúť,“ povedala pre denník Blick Belinda.

Na trávnatom turnaji v Berlíne sa Benčičová dostala až do finále, kde prehrala v troch setoch s Ruskou Samsonovou. „Dúfam, že mi to dodá dôveru,“ povedala pred zápasom 1. kola v All England Clube, kde v utorok čelila Slovinke Juvanovej.