Serena Williamsová spravila nečakané rozhodnutie: Necítim sa na to, že by som mala ísť do Tokia

Americká tenistka Serena Williamsová sa rozhodla neštartovať na olympijskom turnaji v Tokiu. Informovala o tom agentúra dpa.

Tridsaťdeväťročná Williamsová debutovala pod piatimi kruhmi na OH 2000 v Sydney, na konte má štyri zlaté medaily, z toho tri vybojovala vo štvorhre.

"Je viacero dôvodov, prečo som sa takto rozhodla. Necítim sa na to, že by som mala ísť do Tokia. Možno nabudúce. Prepáčte," uviedla Williamsová na tlačovej konferencii pred štartom tretieho grandslamového turnaja sezóny vo Wimbledone.

Aj mužská časť olympijského turnaja bude značne ochudobnená o absenciu Španiela Rafaela Nadala a Rakúšana Dominica Thiema.