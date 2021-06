Molčan krok od hlavnej súťaži: Čaká ho grandslamová premiéra?

Už len jeden duel delí slovenského tenistu Alexa Molčana (23) od premiérovej účasti v hlavnej súťaži na niektorom z grandslamových turnajov.

Dvadsaťtriročný prešovský rodák totiž na londýnskom Wimbledone zvládol v kvalifikácii aj druhú prekážku, keď Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny za 92. minút zdolal 6:2, 7:6 (2).

Už vo štvrtok Slováka čaká Francúz Antoine Hoang a ak tento zápas zvládne, prebojuje sa do hlavnej súťaže. Oboch súperov v aktuálnom rebríčku ATP delia len dve priečky - Molčan figuruje na 158. a Hoang na 156. pozícii. Molčan už v roku 2021 Hoanga raz zdolal, podarilo sa mu to v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže na turnaji ATP vo francúzskom Marseille v prvej polovici marca. Slovenský tenista sa tam druhýkrát v kariére dostal do hlavného "pavúka" na okruhu ATP. Medzitým sa na turnaji ATP dostal už aj do finále, vyšlo mu to v máji v srbskom Belehrade.

Na londýnskej tráve sú v hre o hlavnú súťaž ešte dve slovenské tenistky, Anna Karolína Schmiedlová a Rebecca Šramková sa predstavia v 2. kole kvalifikácie. Skúsenejšiu Schmiedlovú vo štvrtok čaká duel proti Poľke Urszule Radwanskej, Šramková nastúpi proti Bieloruske Oľge Govorcovovej.

O šancu na hlavnú súťaž už prišiel aj Andrej Martin, ktorý v zápase 2. kola kvalifikácie podľahol Lotyšovi Ernestsovi Gulbisovi za 74 minút hladko 1:6, 2:6. Neuspela ani Kristína Kučová, ktorá v boji o finále kvalifikácie nestačila na Austrálčanku Astru Sharmovú a prehrala s ňou 7:6 (4), 4:6, 3:6.

Priamo v hlavnej súťaž sa na Wimbledone predstaví Norbert Gombos.