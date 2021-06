Voľba Poláškovho olympijského partnera bola jednoduchá: Na tomto mene sa zhodli všetky strany

Nič jednoduchšie na tenisovom zväze neriešili. „Bolo to jednoduché: Lukáša chcel Filip, daviscupový kapitán i vedenie,“ prezradil generálny sekretár nášho tenisu Igor Moška na margo výberu partnera Filipa Poláška do olympijskej štvorhry.

Nielen podľa neho je Lukáš Klein (23) najväčším deblovým talentom slovenského tenisu.Filip Polášek to mal presondované, a tak vo zväze iba odobrili jeho voľbu. Rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý je od roku 2014 členom Národného tenisového centra, spĺňa hlavnú podmienku štartu v Tokiu, a to, že je medzi 300 najlepšími v rebríčku dvojhry i štvorhry.

Kleinovi, ktorý tento týždeň hrá na tráve na Malorke, kde v prvom kole vyradil turnajovú osmičku Srba Lajoviča, momentálne patrí 256. priečka vo dvojhre a 257. vo štvorhre. „Chýba mu síce štart v Davisovom pohári, ale jeho meno figurovalo v nomináciách, no konečná dôvera kapitána Tibora Tótha ho doteraz míňala,“ dodal I. Moška, ktorý vyslovil presvedčenie, že Poláškova skúsenosť a Kleinova dravosť môžu byť základom dobrého olympijského výsledku.

Meno Lukáš Klein sa výraznejšie objavilo vo svete tenisu v r. 2016, keď sa na grandslamovom Australian Open dostal spolu s Čechom Patrikom Riklom do finále juniorskej štvorhry. Dlho sa rozhodoval medzi tenisom a hokejom... „Možno som sklamal trénerov hokeja tým, že som presedlal na tenis. Neľutujem, že som sa tak rozhodol,“ povedal v jednom rozhovore Lukáš, ktorého k športu a tenisu viedli rodičia. Vlastne všetci u nich doma hrajú tenis.

Bez ženy

V ženskej dvojhre Slovensko nebude mať v Tokiu zastúpenie. Za normálnych okolností by tam bola Anna Karolína Schmiedlová, ale všetko skomplikovalo jej zranenie a korona, ktorá zakonzervovala rebríček a do úvahy sa berú posledné tri roky, nie rok. Tak sa stalo, že poslednou kvalifikovanou Európankou je Srbka Nina Stojanovičová z 85. miesta, no Kajke ako najlepšej Slovenke patrí 124. priečka.