Tréner Marián Vajda: Viem, kedy skončím s Djokovičom!

Povedal to do sveta, takže to bude musieť dodržať! Marián Vajda po triumfe svojho zverenca na Roland Garros 2021 oznámil, kedy sa skončí taká úspešná spolupráca s Novakom Djokovičom (34).

„S kolegom Goranom Ivaniševičom sme si povedali, že ak Novak tento rok získa kompletný Grand Slam, tak ako jeho tréneri skončíme. Oficiálne to teda vyhlasujeme,“ uviedol pre portál atptour.com rodák z Považskej Bystrice, ktorý je presvedčený, že práve v tomto roku má jeho zverenec najväčšiu šancu na triumfy zo všetkých turnajov tzv. Veľkej štvorky. Chlapček dával Djokovičovi vo finále taktické rady: Krásne gesto srbského tenistu! „Myslím si, že je reálne, že to Novakovi môže vyjsť. Má rád Wimbledon aj US Open a je zdravý a vo forme. Viac som sa o neho obával na antuke v Paríži, kde v minulosti mohol dokázať viac.“ Podľa M. Vajdu to dokáže najmä preto, že sa chce stále zlepšovať. Svoju hru stále vidí ako nedokonalú a snaží sa zlepšiť jej jednotlivé časti. Slzy za babičku Stefanos Tsitsipas po prehratom finále Roland Garros plakal, ale jeho slzy nepatrili tenisu. Ako priznal v pondelok v emotívnom odkaze na instagrame, slzy patrili babičke. „Päť minút pred tým, než som šiel na kurt, som sa dozvedel, že moja milovaná babička prehrala boj o život. Ľudia ako ona vás nabíjajú energiou,“ napísal smutný Grék.