Chlapčel dával Djokovičovi vo finále taktické rady: Krásne gesto srbského tenistu!

Tenista Novak Djokovič (34) venoval raketu z víťazného finále na Roland Garros malému chlapcovi, ktorý sledoval duel z tribúny. Podľa srbského tenistu mu mladý fanúšik dával "správne taktické rady".

Chlapček v šiltovke mal z cenného darčeka obrovskú radosť, doslova skákal od vytrženia. "Prakticky celý zápas som ho mal v uchu, najmä po prehratých prvých dvoch setoch. Povzbudzoval ma a dával mi aj taktické rady. Napríklad 'drž si podanie, choď si pre ľahké body a potom diktuj hru, hraj mu to na bekhend'. Doslova ma koučoval," prezradil Djokovič po finále.

Najvyššie nasadený hráč zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa po vyše štvorhodinovej päťsetovej bitke 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 a stal sa druhýkrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na Roland Garros.

Získal 19. grandslamový titul a už iba jeden ho delí od toho, aby sa dotiahol na Švajčiara Rogera Federera i Španiela Rafaela Nadala. Za triumf vďačí aj malému fanúšikovi.

"Zdalo sa mi to veľmi milé a pekné. Cítil som, že je tá správna osoba, ktorej by som mal venovať raketu po zápase. Je to výraz vďaky, že mi držal palce a neustále ma podporoval," citovala Djokoviča agentúra AFP.