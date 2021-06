Tsitsipas po finálovej prehre vystrúhal poklonu Djokovičovi: Novak je pre mňa inšpirácia

Srbský tenista Novak Djokovič sa stal druhýkrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na Roland Garros. Vo finále na parížskej antuke zdolal ako najvyššie nasadený hráč turnajovú päťku Gréka Stefanosa Tsitsipasa po vyše štvorhodinovej päťsetovej bitke 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Djokovič získal 19. grandslamový titul a už iba jeden ho delí od toho, aby sa dotiahol na Švajčiara Rogera Federera i Španiela Rafaela Nadala.

"Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí prišli do hľadiska. Atmosféra bola elektrizujúca. Veľká vďaka patrí môjmu trénerovi Mariánovi Vajdovi, fyzioterapeutovi i mojej rodine. Som hrdý na to, že v priebehu 48 hodín som zvládol dva mimoriadne ťažké zápasy proti dvom velikánom. Dnes to bolo veľmi náročné. Vedel som, že Stefanos bude tvrdý oriešok, v tomto roku má skvelú formu. Aj za stavu 0:2 na sety som však veril, že to môžem otočiť. Vďaka výbornému výkonu sa mi to aj podarilo. Ešte raz veľké ďakujem všetkým," uviedol Djokovič v prvom pozápasovom rozhovore s bývalým francúzskym tenistom Cedricom Piolinom.

V slávnostnom príhovore prd prevzatím Pohára mušketierov zdôraznil, že chce získať ďalšie grandslamové tituly. "Moja misia ešte nie je na konci. Viem, čím teraz prechádza Stefanos, ktorý bol za stavu 2:0 blízko k úspechu. Takéto prehry však človeka najviac posilnia. Som presvedčený o tom, že v budúcnosti získa veľa grandslamových trofejí. Ja mam stále veľkú motiváciu vyhrávať, moja manželka i deti mi dávajú veľa lásky a energie."

Tsitsipas bol sklamaný, že dobre rozohratý zápas sa napokon skončil jeho prehrou: "Bola to veľká bitka. Snažil som sa zo seba vyžmýkať maximum, no na víťazstvo nad Novakom to nestačilo. Opäť ukázal, že je obrovský šampión. Veľmi ma inšpiruje. Má okolo seba úžasný tím ľudí, ktorí sa starajú o jeho prípravu tak, aby bol schopný vyhrávať grandslamy. Chcem sa poďakovať aj môjmu tímu, ktorý mi vždy pomáha a je pre mňa oporou. Ďakujem i organizátorom Roland Garros. Verím, že sem prídem aj o rok."

muži - dvojhra - finále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-5) 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4