Česká tenistka Barbora Krejčíková rozplakala Paríž: Ďakovala zosnulej trénerke

Vošla do histórie! Barbora Krejčíková napísala jednu z najkrajších kapitol v grandslamovej histórii. Pred necelým rokom nebola ani v stovke rebríčka WTA, dnes oslavuje parádne double: grandslamový triumf vo dvojhre i vo štvorhre, čo sa naposledy udialo pred 21 rokmi...

Oba tituly v Paríži naposledy dokázala získať Francúzka Mary Pierceová v roku 2000. Predtým sa to podarilo aj legendám Martine Navrátilovej (1982, 1984), Američankám Billie Jean Kingovej (1972) a Chris Evertovej (1974 - 1975), Austrálčanke Margaret Courtovej (1973) a Rumunke Virginii Ruziciovej (1978) .

Vo finále dvojhry pretlačila Rusku Pavľjučenkovovú a po 40 rokoch sa stala po Hane Mandlíkovej druhou Češkou, ktorá vyhrala Roland Garros. Brnianska rodáčka vyhrala nielen na kurte, ale najmä u divákov! Tých po triumfe rozplakala nielen gestom posielajúcim pozdrav do neba, ale aj svojím preslovom. Už dávno tak dlho v Paríži nik nehovoril... Bára poďakovala najbližším, ale väčšinu venovala Jane Novotnej († 49), ktorá ju trénovala od februára 2014, no pred štyrmi rokmi podľahla zákernej rakovine. „Prešla som si ťažkým obdobím, keď Jana odišla na večnosť, ale predtým mi povedala, aby som si užívala tenis a skúsila vyhrať grandslam. Viem, že na mňa dozerá tam hore. Bola mi inšpiráciou, chýba mi, ale verím, že je teraz šťastná,“ vyznala sa rodáčka z Brna so slzami v očiach za neutíchajúceho aplauzu fanúšikov.

„To ona ma povzbudila, aby som sa dala na profesionálnu kariéru, keď som mala osemnásť. Dávala mi toľko svojich skúseností a svojej sily. Toľko ma toho naučila,“ dodala ešte Bára, ktorá bola v čase začiatku ich spolupráce 340. hráčka rebríčku WTA...

Barbora Krejčíková po pár hodinách od premiérového grandslamového triumfu vo dvojhre pridala v Paríži aj triumf vo štvorhre. S Kateřinou Siniakovou získala tretí grandslamový titul po Roland Garros 2019 a Wimbledone 2019.