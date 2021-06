Kližan sa chce definitívne ukončiť kariéru: Dôvod neprezradil, miesto však áno

Slovenský tenista Martin Kližan sa prebojoval do 2. kola dvojhry na challengri Kooperativa Bratislava Open.

Nemca Matsa Morainga zdolal po trojsetovej bitke 7:6 (2), 6:7 (3), 7:5.

Jeho súper viedol v rozhodujúcom dejstve 5:4 a išiel podávať na víťazstvo v zápase Kližan však následne získal tri gemy za sebou. Dlhoročný slovenský daviscupový reprezentant pred začiatkom challengru avizoval, že turnaj v Bratislave bude jeho posledný na antuke. "Áno, naozaj mám v pláne ukončiť kariéru, ale dôvody si nechám zatiaľ pre seba. Malo by sa tak stať definitívne vo Wimbledone" citovala Kližana oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.

Zápas prvého kola v Bratislave ukončil "prasiatkom". "Pri poslednej lopte som mal šťastie. Nepamätám si, či sa mi to niekedy v kariére stalo. Dnes to bol veľmi tesný a ťažký zápas. Mohla to byť pekná antuková rozlúčka, ale napokon idem ešte do druhého kola... Vďaka dnes patrí aj divákom, ktorí ma prišli povzbudiť, urobili super atmosféru. Je skvelé hrať pred domácim publikom. Verím, že sa tu rozlúčim pekným spôsobom."

Kližanov krajan Miloš Karol podľahol šiestemu nasadenému Argentínčanovi Juanovi Manuelovi Cerundolovi 4:6, 2:6.

dvojhra - 1. kolo:

Martin KLIŽAN (SR) - Mats Moraing (Nem.) 7:6 (2), 6:7 (3), 7:5, Juan Manuel Cerundolo (Arg.-6) - Miloš KAROL (SR) 6:4, 6:2, Federico Coria (Arg.-2) - Zdeněk Kolář (ČR) 6:7 (6), 6:0, 7:5, Andrej Kuznecov (Rus.) - Hugo Dellien (Bol.) 6:2, 4:6, 6:3