Federerov vtipný moment na Roland Garros: Čiliča sa pýtal počas zápasu na svoju hru

V druhom sete viedol Chorvát 3:1, keď išiel na servis. V momente, keď sa už chystal k nadhodu loptičky sa jeho súper iba vracal od miesta, kde mal uterák. Za zdržovanie hry dostal od hlavného rozhodcu napomenutie. To ale 20-násobný grandslamový víťaz nechcel akceptovať a umpirovému rozhodcovi vysvetloval, že si išiel iba z jednej strany kurtu na druhú pre uterák. Ani s tým neuspel.

A tak si na pomoc zobral súpera. "Pripadá ti, že hrám veľmi pomaly" Iba som si išiel pre uterák, čo si o tom myslíš," pýtal sa prekvapeného Čiliča.

Chorvát sa ale nechcel do debaty zapájať, fanúšikovia dali najavo svoju nespokojnosť hlasitým piskotom. Federer napokon duel vyhral 3:1 na sety.

