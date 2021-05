Spestrenie pred Roland Garros: Benčičová so Slovanom ovládla extraligu družstiev

Tenistky Slovana Bratislava vo svojom strede s Belindou Benčičovou obhájili titul v extralige družstiev.

Vo finále zvíťazili nad TC EMPIRE Trnava 4:1, keď o výsledku rozhodli už po dvojhrách. Švajčiarka so slovenskými koreňmi sa postarala o tretí bod pre domáce farby, v dueli tímových jednotiek deklasovala Chantal Škamlovú 6:1, 6:1. Pre slovanistky je to celkovo 13. titul.

Benčičová bola aj pri vlaňajšom finálovom víťazstve 4:1 na trnavských dvorcoch. Štart v extralige bol vtedy pre ňu vítaná príležitosť získať zápasovú prax, keďže pre pandémiu koronavírusu sa na päť mesiacov zastavil turnajový kolotoč. "Som rada, že teraz je situácia iná. Aj keď na turnajoch platia obmedzenia, kolotoč beží a to je to hlavné. Teší ma, že som si mohla opäť zahrať slovenskú extraligu a pomôcť Slovanu k obhajobe titulu, zápasy som si užila. Proti Chantal som sa od začiatku cítila na kurte veľmi dobre. Bolo to pre mňa spestrenie pred Roland Garros," uviedla pre TASR aktuálna svetová jedenástka.

Na parížskom grandslame, ktorý odštartuje 30. mája, necestuje s veľkými očami. "Antuka nie je môj najsilnejší povrch, oveľa lepšie sa cítim vo Wimbledone či na US Open. Pokúsim sa však v Paríži uhrať čo najlepší výsledok. Pôjdem od zápasu k zápasu, kolo po kole a uvidíme, ako to dopadne. Teším sa, že v hľadisku budú aj fanúšikovia," dodala Benčičová.