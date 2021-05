Pikantná výhovorka dopingovej aféry: Za všetko môže sex s priateľom!

Vymyslela netradičnú výhovorku! Ukrajinská tenistka Dajana Jastremská (21) sa snaží presvedčiť dopingových komisárov o svojej nevine.

Použila na to dosť kuriózny dôvod. Za pozitívny test vraj môže sex s jej partnerom!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

"V moči mi našli veľmi nízke hodnoty mesterolonu. Vzhľadom k nízkej koncentrácii som dostala vedecké potvrdenie, že pozitívny výsledok mohol vzniknúť kontamináciou od druhej osoby. Naviac, túto látku využívajú predovšetkým muži ako liek a ženám sa pre škodlivé účinky nedoporučuje," oviedla Dajana na svoju obranu.

Vzápätí prišla s obhajobou, že jej zakázanú látku kontaminoval priateľ počas sexu. Hoci to na prvý pohľad vyzerá ako jedna z možných alternatív, má to jeden háčik. Partner Jastremskej vypovedal pred dopingovou komisiou a poprel, že by niekedy lieky obsahujúce mesterolon užíval. Týmto tvrdením tak príbeh svojej milej otočil a trest tenistky naďalej trvá.

Dvadsaťročnú hráčku v novembri počas mimosúťažnej kontroly pozitívne testovali na zakázanú látku mesterolón. Medzinárodná tenisová federácia (ITF) ju suspendovala 7. januára, Jastremskej odvolanie následne zamietol Nezávislý tribunál ITF. O celkovej výške dištancu sa rozhodne až po ukončení vyšetrovania.

Ukrajinka má na konte tri tituly z turnajov WTA. V januári 2020 bola na 21. mieste svetového rebríčka, čo je jej maximum. Na grandslamovej pôde dosiahla najväčší úspech vo Wimbledone, v roku 2019 pri debute v hlavnej súťaži na tráve All England Clubu postúpila do osemfinále dvojhry. Informovala o tom agentúra DPA.