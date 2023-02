Stále viac Slovákov je ochotných sa kvôli práci presťahovať: Koľko sa zarába v krajinách Európy?

Priemerná mzda na Slovensku je stále na chvoste krajín Európy. Navyše ani nerastie dostatočne na to, aby pokryla zvyšujúce sa ceny a infláciu. Slováci sú tak nútení hľadať nové riešenia, aby si udržali alebo aspoň trochu zvýšili životnú úroveň. Jednou z možností je zarábať v zahraničí.

Podľa portálu Kariéra.sk až 37 % Slovákov a Sloveniek by bolo v súčasnosti ochotných presťahovať sa kvôli práci do zahraničia. Jednou z možností je tzv. pendlerstvo, keď za prácou každodenne dochádzajú do blízkych zahraničných miest, ale bývajú a svoj voľný čas trávia na Slovensku. V prípade vzdialenejších krajín to už však možné nie je a prichádza do úvahy trvalé presťahovanie.

„Čo sa týka priemernej ročnej mzdy všetkých krajín EÚ v roku 2021, tá je vo výške 33 511 €, teda 2 793 € mesačne,“ povedala Katarína Tešla z portálu Kariéra.sk. Slovenská republika však takéto výsledky vôbec nedosahuje, skôr sa drží na chvoste rebríčka. „Z osobnej skúsenosti by som spomenul, že Slovensko zaznamenalo v posledných rokoch výrazný odlev kvalifikovaných pracovníkov do Nemecka, Rakúska, Spojeného kráľovstva a Holandska,“ doplnil Peter Vyslúžil zo spoločnosti PRO Business Solutions.



Krajiny s najväčším počtom ponúk na profesia.sk



Česká republika

Nemecko

Rakúsko

Holandsko

Maďarsko

Taliansko

Francúzsko

Švajčiarsko

Belgicko

Írsko

Fínsko

Veľká Británia

Najčastejšie dôvody sťahovania



potreba vyššieho platu

lepšie pracovné podmienky

silnejšia ekonomika krajiny

vysoká životná úroveň

priaznivé pracovné prostredie

lepšie možnosti sebarozvoja

Väčšina sa sťahuje len v núdzi



Peter Vyslúžil, PRO Business Solutions



Väčšina Slovákov, ktorá odchádza, je buď vysoko vzdelaná alebo úzko špecializovaná. Vzrástol dopyt po slovenských pracovníkoch najmä v oblasti IT, strojárstva, zdravotníctva, ale aj opatrovateľstva, stavebníctva a výroby. Medzi tými, ktorí sa rozhodnú za prácou vycestovať, prevažujú podľa mojich skúseností ľudia z východu Slovenska a Bratislavy a najčastejšie vo veku 20 - 40 rokov. Podotýkam však, že mnohí za prácou do zahraničia v pravidelných intervaloch alebo cykloch dochádzajú, teda sa nevysťahovali natrvalo, zahraničná práca je vnímaná skôr ako dočasné východisko na určité kratšie či dlhšie obdobie.