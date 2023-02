Zamestnanci, pozor! O ročné zúčtovanie treba zamestnávateľa požiadať: Ako si znížiť dane?

Zamestnanci, pozor! Máte posledné dva týždne na to, aby ste zamestnávateľa požiadali o zúčtovanie preddavkov na daň za uplynulý kalendárny rok!

Ak to neurobíte, daňové priznanie musíte podať sami. Kto má takúto možnosť a čo pre to musí urobiť? Žiadosť o ročné zúčtovanie dane za minulý rok musíte zamestnávateľovi podať do 15. februára 2023.





Ročné zúčtovanie

Všeobecné podmienky

v roku 2022 ste mali len príjem zo závislej činnosti (pracovný pomer alebo práca na dohodu), plynúci zo zdrojov na Slovensku



nemali ste žiadny iný zdaniteľný príjem, napríklad z podnikania, z prenájmu bytu, z výhry



ak ste vlani mali viac zamestnávateľov, o zúčtovanie môžete požiadať ktoréhokoľvek z nich



vybranému zamestnávateľovi predložíte potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov



ak potvrdenie nemáte, požiadať oň musíte do 5. 2. 2023 a druhá strana vám ho musí vystaviť do 10. 2. 2023



2 % dane na charitu

ak chcete venovať 2 %, príp. 3 % z dane, žiadosťou o ročné zúčtovanie požiadate zamestnávateľa aj o potvrdenie o zaplatení dane



zamestnávateľ vám ho musí vystaviť do 15. 4. 2023



Keď nič neurobíte