Veľký prieskum platov: Koľko zarába váš sused?! Regionálne rozdiely sú obrovské

Jedna krajina, rôzne platy a veľké rozdiely. Najnovší prieskum pracovného portálu Profesia.sk ukazuje, že len 10 % Slovákov v minulom roku disponovalo každomesačnou čistou mzdou viac ako 1 860 eur.

Zhruba rovnaký počet Slovákov pritom zarábalo o tisícku menej! Koľko videli na výplatnej páske najlepšie platení ľudia v Bratislave a koľko v kraji s najnižšími mzdami?

Najhoršie platená desatina Slovákov a Sloveniek zarobila vlani menej ako 840 eur v hrubom. „Ak si predstavíme, že človek nemá deti a uplatňuje si nezdaniteľnú časť mzdy, tak títo ľudia zarábali v čistom menej ako 662 eur,“ vysvetľuje Nikola Richterová z pracovného portálu Profesia. Naopak, najlepšie zarábajúca desatina Slovákov mala na výplatnej páske viac ako 2 550 eur v hrubom. Ak nemali deti, zarobili nad 1 861 eur v čistom.

Najlepšie a najhoršie platená vrstva ľudí sa na Slovensku stále výrazne líšia najmä podľa regiónov. „Regionálne rozdiely sa, žiaľ, dlhodobo zväčšujú a nie je žiaden faktor ani dôvod, pre ktoré by sa tento trend mal v roku 2023 zmeniť,“ konštatuje ekonomicko-sociálny analytik z Občianskeho združenia Pracujúca chudoba Ján Košč. Podľa analytika priemerný rast miezd na Slovensku bude, no určite nebude stíhať infláciu, čiže to znamená pokles kúpyschopnosti obyvateľstva, ktorý sme zažívali aj v minulom roku.