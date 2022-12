Veľký prieskum po 30 rokoch od rozdelenia federácie: Česi zarobia o toľkoto viac ako Slováci

Je to takmer 30 rokov, čo sa Česi a Slováci vydali svojimi vlastnými cestami.

Veľa sa zmenilo. Dnes máme dve rôzne ekonomiky, dva rôzne trhy práce, dve pracovné legislatívy. Napriek tomu máme aj veľa spoločného. Ako sú na tom zamestnanci z jednej a z druhej krajiny, odhaľujú výsledky unikátneho nadnárodného prieskumu, ktorý si urobili slovenská Profesia a česká spoločnosť LMC.

Aj keď obe krajiny čelia rekordnej inflácii, život u nás je predsa len o čosi náročnejší. Kým na Slovensku má problém vyjsť zo svojho príjmu až 70 % zamestnancov, v Česku to je „len“ čosi vyše polovice.

„Výsledky nám ukázali, že väčšina ľudí na Slovensku a v Českej republike má problémy vyžiť zo svojho príjmu. Slovenské čísla sú však negatívnejšie,“ hovorí Tomáš Ervín Dombrovský z LMC.

Priemerná mzda v prvých troch štvrťrokoch na Slovensku dosiahla 1 266 € a u našich susedov 39 306 korún, čo predstavuje 1 614 €. Schopnosť vyjsť z príjmu však zjavne súvisí aj s ochotou privyrábať si. Česi majú častejšie vedľajší príjem. Na druhej strane, až 37 % Slovákov by bolo ochotných zmeniť zamestnávateľa, ak by im inde ponúkli vyšší plat. V Česku to je 30 %. „Zaujímavou informáciou tiež je, že až pätina Slovákov by odišla, ak by dostala porovnateľnú ponuku so svojím aktuálnym miestom, a až 16 percent ľudí priznáva, že si aktívne pozerá iné pracovné ponuky. V Česku vidíme nižšie čísla,“ dodáva Dombrovský.