Absolventi stredných škôl, zbystrite: Na ktoré úrady sa musíte prihlásiť!

Ukončili ste tento rok strednú školu a nepokračujete v štúdiu a ani nepracujete? Od septembra musíte platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Jedinou výnimkou je prípad, keď ste v evidencii nezamestnaných. Dokedy sa musíte prihlásiť na úrade práce? Aké povinnosti má absolvent strednej školy?

Školský rok absolventa strednej školy sa končí 31. augusta. Ak nejde na vysokú, alebo nepracuje, musí si vybrať, či chce, alebo nechce platiť odvody do zdravotnej poisťovne.

„Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie,“ pripomína Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Minimálny preddavok samoplatiteľa tento rok predstavuje takmer 80 eur.

Evidovaný nezamestnaný odvody neplatí. Dôležité je, kedy sa absolvent strednej školy prihlási na úrade práce. Ak to stihne do siedmich dní po ukončení školského roka, poistencom štátu je nepretržite.

„Absolventovi strednej školy teda stačí podať si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7. septembra,“ pokračuje Šebová. Ak sa na úrade práce prihlásite neskôr, štát bude za vás platiť až odo dňa, keď vás zaradili do evidencie nezamestnaných. Odvody za obdobie od 1. septembra musíte doplatiť z vlastného vrecka.

Zdravotné poistenie