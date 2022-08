Kontroverzný návrh ministra zdravotníctva: Ako chcú zatočiť s čiastočnými úväzkami

Pracujete na čiastočný úväzok? Aj keď to asi nie je veľká výhra, stále sa to oplatí. Lenže aj to sa môže zmeniť. Budúci rok by ste museli platiť také odvody do zdravotnej poisťovne, ako keby ste pracovali za minimálnu mzdu. Prečo? A čo by to pre vás znamenalo?

Práca na čiastočný úväzok má na Slovensku veľmi nízke využitie. A môže to byť ešte horšie. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zaviesť minimálny základ zamestnanca na výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne. Napríklad celkové poistné zo zárobku 300 eur mesačne dnes predstavuje 30 eur. V januári budúceho roka by sa však vyšplhalo na 98 eur. „Zamestnancovi postačuje akýkoľvek čiastkový úväzok na to, aby uhrádzal poistné z reálne vyplatenej sumy. Pre tento nedostatok dochádza k špekulatívnym uzatváraniam pracovných pomerov, tieto osoby platia mesačne poistné na úrovni niekoľko eur a majú zabezpečené verejné zdravotné poistenie,“ dôvodí rezort zdravotníctva.Zástupcovia zamestnancov ani zamestnávateľov s návrhom nesúhlasia. Napriek tomu, že v zásade majú protichodné záujmy, sa zhodujú, že by to negatívne ovplyvnilo niektoré skupiny obyvateľov. Úväzok so mzdou nižšou ako minimum má asi 250-tisíc obyvateľov Slovenska. Otvoriť galériu Aké odvody by ste platili. Zdroj: anc Proti zdravému rozumu? „Príjem takto pracujúcich zamestnancov sa touto úpravou ešte viac znižuje,“ reaguje prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová. „Je nepochopiteľné, že vláda s takýmto návrhom prichádza v čase, keď stojíme pred ekonomickou recesiou a inflácia čoraz viac zaťažuje rodinné rozpočty našich zamestnancov,“ povedal zasa viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko. Snívajú sa aj vám tieto 4 najbežnejšie nočné mory? Expertka prezradila, čo znamenajú Zdravotné poisťovne by privítali, keby sa zúžil priestor na zneužívanie systému. Union však pripúšťa, že by to mohlo mať negatívne následky na ľudí aj na sociálny systém. „Zamestnanci, ktorí si nevedia nájsť prácu na plný úväzok alebo nemôžu vykonávať prácu na celý úväzok, nebudú mať záujem o prácu na skrátený úväzok, a tým sa ešte viac môže prehĺbiť ich sociálna odkázanosť na pomoc štátu,“ napísala hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová. pokračovanie ‹ 1 2 ›