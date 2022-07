Zamestnanci, zbystrite: Horúčavy spaľujú Slovensko! Na čo máte v práci nárok?

Varíte sa na pracovisku? Ak náhodou nepracujete v mraziarňach, neujdete pred tropickými teplotami.

Neznesiteľné peklo je nielen vonku, ale aj v mnohých prevádzkach. Zamestnávatelia to nesmú brať na ľahkú váhu. Pracovné podmienky musia upraviť tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia zamestnancov. Čo pre vás musia urobiť?

Najvyššia denná teplota v stredu dosiahne 35, vo štvrtok a piatok až 37 stupňov Celzia. Extrémne teploty spôsobujú záťaž zamestnancov na väčšine pracovísk. „U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, so závratmi, s nevoľnosťou až so zvracaním,“ informuje hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Legislatíva nestanovuje, od akej vysokej teploty zamestnávateľ vykonáva opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Vo všeobecnosti platí, že musí konať, keď nemožno zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky. K najčastejším opatreniam patria úprava času práce, striedanie zamestnancov, zaraďovanie prestávok a pitný režim.

„Dostupnosť a dostatok pitnej vody na mieste výkonu práce pre zamestnancov je samozrejmosťou, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady,“ dodáva Úrad verejného zdravotníctva SR.