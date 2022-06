Mohlo by byť aj horšie? Inflácia bude vyššia, než sme čakali: Takto ovplyvní naše platy

Naša ekonomika slabne. Kým vlani vzrástla o tri percentá, tento rok sa môže zmôcť iba na 1,4 percenta.

Slovenský trh práce si napriek tomu vedie celkom dobre. Vyplýva to z najnovšej prognózy, ktorú včera predstavila Národná banka Slovenska (NBS). Čo čaká zamestnancov v čase rekordnej inflácie? Národná banka predpokladá, že priemerná mzda sa tento rok zvýši o 8,2 percenta a budúci rok dokonca o takmer 10 percent!

„Dynamický rast miezd z úvodu roka by mal pokračovať, dopyt po práci je stále vysoký. Odídenci z Ukrajiny pomáhajú zapĺňať dlhodobo neobsadené pracovné miesta, a tým znižovať pnutia na trhu práce,“ konštatuje prognóza. Problém je, že ani takýto vývoj platov nedokáže kompenzovať vysoký rast cien.

Závisí od odvetvia

„Inflácia bude vyššia, než sme čakali. V tomto a zrejme aj v budúcom roku to bude dvojciferné číslo. Reálne mzdy budú takmer určite klesať v tomto a zrejme aj v budúcom roku,“ povedal guvernér Peter Kažimír. Kto si polepší a ako, bude závisieť od odvetvia, v ktorom pracuje. Asi najpomalšie budú rásť platy vo verejnej správe - od júla o tri percentá.

Naopak, najviac by si mali polepšiť zamestnanci v odvetviach služieb, ktoré sa po zrušení pandemických opatrení otvorili. Aj zamestnanosť na Slovensku rastie. Banka však upozorňuje na to, že až jedna pätina podnikových úverov sa môže dostať do ťažkostí. „Z tohto pohľadu je tu istá zápletka, na ktorú hlavne menšie podniky nemusia byť dobre pripravené. Aj toto riziko môže byť nasmerované na trh práce,“ dodal Kažimír.