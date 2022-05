Táto krajina schválila ženám novú úľavu: Platené voľno pre bolestivú menštruáciu! Čo na to naši odborníci?

V skutočnosti prekvapivý návrh!

Vláda v Španielsku schválila zákon, ktorý by ženám zabezpečoval tri až päť dní plateného voľna navyše v prípade problémovej menštruácie. Návrh síce ešte musí prejsť parlamentom, ale ak by sa tak stalo, bolo by Španielsko prvou európskou krajinou s takouto úľavou pre ženy. Bolo by niečo podobné možné aj na Slovensku? Čo na to zamestnávatelia či odborníci?

Hovorkyňa španielskej vlády Isabel Rodríguez povedala, že navrhované zákony sú krokom vpred tak pre ženy, ako aj demokratickú spoločnosť. „Menštruácia už nebude tabu... Budeme prvou krajinou v Európe, ktorá zavedie dočasnú práceneschopnosť plne financovanú štátom, pokrývajúcu obdobia (menštruačnej) bolesti,“ povedala ministerka pre rodovú rovnosť Irene Montero.

Pochopiteľne, hneď sa ozvali aj opozičné hlasy. Tie umiernenejšie poukazujú najmä na problém zamestnávania. Mohlo by totiž dochádzať k situáciám, keď zamestnávatelia budú uprednostňovať mužov. Už v roku 2016 sa nad takouto pomocou ženám zamýšľalo Taliansko, nakoniec ju však neschválilo. Zatiaľ ju majú v platnosti len ázijské krajiny - Japonsko, Južná Kórea a niektoré časti Číny.

Na čo by mal zákon myslieť

Čo ak žena tento problém nemá? Nebude to diskriminácia?

Prečo práve menštruácia? Existuje veľa iných diagnóz, ktoré paralyzujú fyzickú a duševnú kondíciu.

Ako sa určuje hranica bolestivosti?

Stačilo by vyjadrenie zamestnankyne?

Bolo by potrebné potvrdenie lekára? Čo potom lekárske tajomstvo?

Nebudú ženy považovať za zásah do svojej intimity, ak budú musieť informovať zamestnávateľa o priebehu „svojich dní“?

Muži, ženy a práca v roku 2021