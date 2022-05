Študenti a dôchodcovia, zbystrite: Takto môžete ušetriť na odvodoch z brigády!

Študenti a dôchodcovia, pozor! Chcete cez prázdniny brigádovať?

Máte možnosť vyhnúť sa odvodom do Sociálnej poisťovne. Dôležité je, koľko eur zarobíte za mesiac a či máte iba jednu alebo viac dohôd. Kedy si môžete uplatniť tzv. odvodovú výnimku a čo pre to treba urobiť? Pracovných ponúk na dohodu pribúda a bude ich ešte viac. Blíži sa leto, a to je obdobie sezónnych zárobkových možností.

„Počas pandémie sa výrazne znížil počet pracovných ponúk na brigádu a dohodu. Trh sa však opäť postupne prebúdza,“ tvrdí manažérka Katarína Tešla z Kariéra.sk. Posily v lete potrebujú rôzne odvetvia, ale asi najviac gastrosektor.

15 najlepšie zaplatených ponúk Zdroj: anc

„Firmy, ktoré potrebujú počas leta zvýšiť pracovnú silu, musia, samozrejme, uvažovať aj nad zaujímavým platovým ohodnotením.“Portál Profesia informuje, že priemerná hodinová odmena za brigádu vzrástla asi o 10 %. „V priemere môže brigádnik v Bratislave zarobiť až skoro 7 €, v Banskej Bystrici len niečo viac ako 5 €,“ tvrdí marketing manager Profesie Martin Menšík.

Keď študent alebo dôchodca na dohodu zarobí do 200 eur mesačne, nemusí platiť dôchodkové poistenie - odvodová výnimka. Sociálna poisťovňa v apríli registrovala 85 016 dohôd o brigádnickej práci, výnimku malo 57 % z nich.