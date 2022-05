Starostlivosť o deti nemusí znamenať koniec pracovnej kariéry: Kde matky zamestnajú na skrátený úväzok?

Mamičky, pozor! Chcete si zarobiť popri starostlivosti o deti?

Aj keď sa situácia na slovenskom trhu práce zlepšuje, flexibilné úväzky stále tvoria len zlomok z celkového počtu pracovných ponúk. Portál Profesia.sk sa pri príležitosti Dňa matiek pozrel na to, aké príležitosti im trh ponúka. O aké miesta ide najčastejšie? Aké iné možnosti máte?

Skrátený, čiastočný, flexibilný úväzok - pre mamičky, ktoré nemajú kam dať svoje deti, je každá pracovná príležitosť dobrá. Profesia.sk vlani zaregistrovala najviac takýchto ponúk za päť rokov a aj tento rok môže byť rekordný.

Od začiatku roka portál zaregistroval 11 449 inzerátov na skrátený úväzok, čo tvorí vyše 40 percent z minuloročného počtu. „Zamestnávatelia však stále preferujú možnosť uzavrieť s vhodným kandidátom alebo kandidátkou pracovný pomer na plný úväzok,“ tvrdí Martin Menšík zo spoločnosti Profesia.

Aj keď pracovné možnosti na skrátený úväzok nájdete vo všetkých krajoch, medzi rozvinutým západom a regiónmi na juhu či východe krajiny je markantný rozdiel. V Bratislavskom kraji tvoria 43 percent zo všetkých inzerovaných ponúk. „V tomto roku bolo na skrátený úväzok v hlavnom meste a blízkom okolí k dispozícii celkovo takmer 5-tisíc pracovných miest,“ pokračuje Menšík. Najmenej ponúk bolo v Prešovskom kraji.

Jana (36):

- Mám dve malé detičky, ktoré ešte nechodia do škôlky, a som len na materskej. Viem, že sú ženy, ktorým deti postrážia napríklad starí rodičia, ale my nemáme nikoho, kto by ich postrážil. Zvládať prácu popri malých synoch nedokážem.

Zamestnanie na kratší pracovný čas

- zamestnávateľ môže v pracovnej zmluve s vami dohodnúť kratší pracovný čas, ako je ustanovená týždenná norma

- kratší pracovný čas sa nemusí rozvrhnúť na všetky pracovné dni

- zamestnanému na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému času

- zamestnaný na kratší pracovný čas sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť oproti porovnateľnému zamestnancovi

- zamestnávateľ zrozumiteľným spôsobom zamestnancov informuje o pracovných miestach na kratší a na riadny pracovný čas