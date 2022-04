Štát zrušil povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest: Môže vám zamestnávateľ nanútiť respirátor?

Na pracovisku bez respirátora či rúška? Od minulého štvrtka to je čierne na bielom.

Ak nepracujete v zdravotníctve alebo v sociálnych službách, nemusíte mať prekryté dýchacie cesty. Je jedno, v akom odvetví pracujete, prekrytie nosa a úst je minulosťou. Zamestnávatelia, ako aj niektorí zamestnanci však môžu mať strach z nákazy. Sú ich pohnútky nelegitímne? Kto je v práve? Ako postupujú firmy na Slovensku?

Minulý týždeň sa na Slovensku doslova zmenil život. Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že respirátory nebudú povinné ani vo väčšine interiérov. Výnimkou sú len zariadenia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb.

Firma, ktorá by od zamestnancov vyžadovala prekrytie horných dýchacích ciest, by musela svoje rozhodnutie zdôvodniť.

„Zamestnávateľ môže v určitých prípadoch vyžadovať nosenie rúšok či respirátorov,“ informuje hovorkyňa ministerstva práce Eva Rovenská. „Či takýto pokyn zamestnávateľ môže dať, bude závisieť od toho, či sa vie oprieť o zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci alebo o iný predpis v kontexte ochrany zdravia zamestnancov.“

Teraz na Slovensku pribúda asi tisíc nových prípadov nákazy denne. Aj keď to je pomerne málo, je to stále dosť na to, aby sa to niekedy považovalo za objektívny dôvod na nasadenie respirátorov či rúšok. Ide napríklad o klimatizované „open space“ pracoviská, kde sa môže zhromaždiť aj 100 osôb, čo je vhodný priestor na šírenie vírusu. Ďalším takýmto prípadom je, že sa nakazí väčší počet zamestnancov, čo firme môže spôsobiť problémy s činnosťou.