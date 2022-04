Zamestnanci, pozor! Ako venovať 2 % alebo 3 % dane

Chcete dať časť svojej dane z príjmov na mimovládnu organizáciu, cirkev, občianske združenie či nadáciu, alebo charitu? Dôležité je, či ste zamestnávateľa do 15. februára požiadali, aby daňové priznanie urobil za vás. Ak sa tak stalo, teraz máte necelé dva týždne na to, aby ste podali vyhlásenie. Ako sa to robí a na čo by ste si mali dať pozor?

Na školu, na športový klub, na kostol - aj tento rok môžete časť zaplatenej dane z príjmov venovať na charitu. Len to musíte urobiť takým spôsobom a v takom čase, ako si to zákon a finančná správa vyžadujú, a musí ísť aspoň o tri eurá. „Darovať dve alebo tri percentá tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do konca apríla tohto roka. Keďže 30. apríl pripadá na sobotu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v pondelok 2. mája tohto roka,“ informuje hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Vlani, za rok 2020, daňovníci darovali približne 69 miliónov eur, čo bolo o 15 miliónov eur viac ako rok predtým. „Zatiaľ sa však nepodarilo prekonať rekord spred pandémie, keď bol objem finančných prostriedkov pre dané organizácie vyšší ako 73 miliónov eur,“ dodáva finančná správa.

Podmienky 2 % alebo 3 % môžete venovať ak vám zamestnávateľ urobil zúčtovanie preddavkov na daň

ak ste zaplatili daň z príjmov za rok 2021

ak venovaný podiel z nej predstavuje najmenej 3 €

ak venovaný podiel z nej predstavuje 2 % alebo 3 %? 3 % môžete venovať, len ak ste v minulom roku vykonávali dobrovoľnícku činnosť aspoň 40 hodín

potrebujete písomné potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, a to od organizácie, pre ktorú ste ju

vykonávali, alebo ktorá vás na ňu vyslala

potvrdenie priložíte k vyhláseniu o poukázaní podielu Ako na to Musíte podať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Vyhlásenie sa podáva na tlačive, ktoré má predpísanú formu.

K vyhláseniu priložíte potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov. Na čo si dať pozor I. oddiel si vyžaduje výšku zaplatenej dane, venovanú sumu a dátum úhrady dane.

Ak spĺňate podmienky na to, aby ste poukázali 3 %, vyznačíte to „x“.

V II. oddiele uvediete IČO a obchodné meno (názov) prijímateľa.

IČO sa zarovnáva sprava - ak má menej ako 12 čísiel, políčka vľavo necháte prázdne.

Nezabudnite na dátum a podpis.

Anonymne alebo nie? Chcete, aby prijímateľ o vás vedel? Môžete si vybrať. Ak súhlasíte s tým, aby mu finančná správa poslala vaše údaje, vo vyhlásení to musíte vyznačiť „x“. Údajmi sa myslia vaše meno a priezvisko a trvalý pobyt.

Forma podania osobne na daňovom úrade

poštou

elektronicky Dokedy v zásade to treba urobiť do 30. apríla

v roku 2022 tento deň pripadá na sobotu, takže lehota uplynie v pondelok 2. 5. 2022 Zoznam prijímateľov organizácia, ktorá chce prijímať podiely, musí byť vedená v zozname prijímateľov

zoznam vedie Notárska komora SR

nájdete ho na www.notar.sk (Notársky centrálny register určených právnických osôb), ale aj na https://rozhodni.sk/ Otvoriť galériu Takíto štedrí sme Zdroj: istock