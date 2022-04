Slováci žijú čoraz dlhšie, aj dôchodkový vek bude rásť: Kedy pôjdeme do penzie?

Zaujíma vás, kedy pôjdete do dôchodku? Všetko bude inak! Ministerstvo práce navrhuje, aby vek odchodu do penzie znova závisel od populačného vývoja. Čo by to znamenalo? A zohľadnila by sa aj výchova detí?

V súčasnosti je to jasné. V akom veku dovŕšite nárok na starobný dôchodok, hovorí jedna tabuľka v zákone o sociálnom poistení. Dlhodobá udržateľnosť penzijného systému si však vyžaduje zmenu. Návrh zákona, ktorý vláda schválila minulý týždeň, predpokladá, že tabuľka sa zruší a dôchodkový vek sa bude meniť v závislosti od strednej dĺžky života. Otvoriť galériu Ako to rástlo doteraz Zdroj: anc „Táto zmena stabilizuje výplatnú fázu dôchodkov, pretože ľudia strávia na dôchodku v priemere rovnaké obdobie, čo bude mať pozitívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému,“ tvrdí šéf rezortu práce Milan Krajniak. Ministerstvo odhaduje, že vek odchodu do penzie bude rásť o dva mesiace ročne. V rokoch 2017 a 2018 vek odchodu do penzie závisel od vývoja strednej dĺžky života najmladších seniorov. Najprv predstavoval 62 rokov a 76 dní, potom 62 rokov a 139 dní. Rýchlosť, ako rástol, však vzbudila nevôľu. Parlament sa preto od tzv. automatu odklonil a dôchodkový vek stanovil z úradnej moci. Veľký prieskum medzi firmami: Kto sa môže tešiť na zvýšenie platu? Prečo na tom záleží dovŕšenie dôchodkového veku je jednou z dvoch podmienok nároku na starobnú penziu



nároku na druhou je najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia



od penzijného veku závisí aj to, či máte nárok na predčasný dôchodok, alebo nie



dôchodok, alebo nie žiadateľovi môžu chýbať najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku