Veľký prieskum medzi firmami: Kto sa môže tešiť na zvýšenie platu?

Zamestnanci, pozor! Analytici predpokladajú, že platy na Slovensku budú rásť aj tento rok, dokonca rýchlejšie ako pred pandémiou.

Lenže v skutočnosti si nepolepšíme. Inflácia totiž môže byť taká vysoká, že priemerná reálna mzda klesne. Ako na rast cien reagujú niektorí slovenskí zamestnávatelia? Zvýšia tento rok platy, aby ľudom kompenzovali čoraz vyššie životné náklady?



Reálne mzdy môžu klesnúť

Inflácia môže v tomto roku prevýšiť 8 %. Ceny energií, potravín, ale aj iných komodít boli vysoké už začiatkom roka a invázia Ruska na Ukrajinu ich vyhnala ešte vyššie. Vysoká inflácia a oživenie ekonomickej aktivity sa pozitívne odrazia na nominálnych mzdách. V tomto roku by mohli vzrásť takmer o 7 %, čo je rovnako ako vlani.

„Vyššia ako očakávaná inflácia však v tomto roku zrazí reálne mzdy nadol, predpokladáme pokles o 1,5 %,“ píše Inštitút finančnej politiky v najnovšej makroekonomickej prognóze. V ďalších rokoch by sa rast cien mal stabilizovať, čo by vývoj reálnych miezd vrátilo do kladných čísel. Samotní analytici však priznávajú, že to je relatívne optimistický scenár. Ak by vojenský konflikt na východ od nás trval dlhšie, nominálne mzdy by nerástli tak rýchlo, aby kompenzovali infláciu.

Zamestnancom chceme pomôcť

Beáta Dupaľová Ksenzsighová, Union

- Máme zámer upravovať našim zamestnancom mzdy. Pri každom pravidelnom prehodnocovaní miezd je jedným z faktorov, ktorý berieme do úvahy, aj miera inflácie.

Zatiaľ ešte nevieme

Dominik Miša, VÚB banka

- V týchto dňoch sa u nás tieto témy riešia. Ak by odpoveď mala byť teraz, tak neviem na to ešte odpovedať, žiaľ.

Čakáme na novú kolektívnu zmluvu

Ondrej Šebesta, SPP

- SPP vypláca svojim zamestnancom v zmysle platnej kolektívnej zmluvy cieľovú a vianočnú odmenu. Cieľová odmena sa vypláca vo výplate za mesiac máj na základe výsledkov za predchádzajúci rok. Vianočná odmena bude vyplatená vo výplate za mesiac november. Výška tejto odmeny môže dosiahnuť až výšku mesačnej mzdy. V tomto roku budeme kolektívne vyjednávať o novej kolektívnej zmluve.

Okrem platu máme veľa benefitov

Noah Zyla, Amazon

- Porovnávame naše mzdy a benefity s ďalšími desiatkami lokálnych spoločností a na základe výsledkov mzdy upravujeme. Naša konečná odmena je však viac než len hodinová mzda a zahŕňa široký balíček benefitov - dopravu zadarmo, dovolenku navyše, dotované obedy, súkromnú zdravotnú starostlivosť, životné poistenie, najrôznejšie zľavy alebo program Career Choice, ktorý našim zamestnancom hradí školné až do výšky 5 600 eur na ich ďalšie vzdelávanie.

Mzdy budú stúpať

Lucia Kovarovič Makayová, Volkswagen Slovakia

- Napriek mimoriadne náročnému obdobiu naďalej postupne rastú mzdy zamestnancov tak, ako bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve. V tomto roku stúpnu tarifné mzdy o 4,5 % a zároveň bude zamestnancom vyplatená dohodnutá jednorazová platba 200 eur (k 1. 9. 2022). Podnik tiež poskytuje zamestnancom široký sociálny program (benefity a príspevky) vrátane 13. a 14. platu a odmeny za výsledok hospodárenia.