6 otázok o zamestnávaní utečencov: Na trhu je 92-tisíc pracovných ponúk vhodných pre Ukrajincov

Prílev utečencov z Ukrajiny sa začal relatívne nedávno, ale od začiatku vojny naše hranice prekročilo už viac ako 200 000 ľudí utekajúcich zo svojich domovov.

Napriek vysokému počtu detí a faktu, že väčšina z nich používa Slovensko len ako tranzitnú krajinu a neostávajú tu, mnohí z nich si u nás hľadajú prácu a aj si ju nájdu. Aké povinnosti má slovenský zamestnávateľ, ak prijme utečenca do pracovného pomeru?

Ak by sa Ukrajinec chcel u nás zamestnať napríklad ako lekár či učiteľ, nebolo by to také jednoduché. Jeho doklad o vzdelaní by musel byť uznaný aj u nás, čo obvykle netrvá deň-dva. Avšak väčšina zamestnaní nie je takto regulovaná a práve o tie sa utečenci zaujímajú. „Zatiaľ spomedzi našich členov evidujeme žiadosti o prácu predovšetkým v oblasti gastra, hotelierstva a cestovného ruchu,“ povedal Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.

1. Ako zamestnať utečencov z Ukrajiny?

Najjednoduchším spôsobom je, ak utečenec má priznaný status odídenec. Získať ho môžu vo veľko­kapacitných centrách v Bratislave, Humennom a Mi­cha­lovciach, ale aj na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície, ako aj na oddelení azylu v Humennom (ak cudzinec nemá doklady).

2. Potrebuje povolenie na zamestnanie?

Nie. Ak má osoba doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením ODÍDENEC, nevyžaduje sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

3. Musí byť zamestnanie na trvalý pracovný pomer, alebo sa povoľujú aj dohody o vykonaní prác?

Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru na pracovnú zmluvu alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Podmienkou je status odídenca.

4. Musím niekomu oznamovať vznik takéhoto pracovného pomeru?

Áno. V zmysle zákona máte povinnosť na predpísanom formulári –informačná karta – poskytnúť príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce údaje o zamestnaní najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania. Rovnako do siedmich dní prípadné ukončenie pomeru. K informačnej karte sa musí pripojiť kópia pracovnej zmluvy a doklad o statuse odídenca.

5. Ako je to s odvodmi?

Platia rovnaké podmienky ako pri každom inom zamestnancovi. Prihlásite ho na zdravotné a sociálne poistenie a platíte odvody v rovnakej výške.

6. Ako dlho je možné ich zamestnávať?

Začiatok poskytovania dočasného útočiska je deň 1. 3. 2022 a poskytuje sa do 31. 12. 2022. Zatiaľ platí, že maximálne dovtedy má osoba status ODÍDENEC. Ak sa nič nezmení, na predĺženie možnosti pracovať u nás bude zrejme potrebné získať pracovné povolenie.