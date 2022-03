Mzdy Slovákov na konci roka stúpali, spomalila ich inflácia: Kde rástli platy najviac?

Vraciame sa do normálu?

Podľa údajov Štatistického úradu SR priemerné mzdy koncom minulého roka v takmer všetkých oblastiach narástli nad sumy z obdobia pred koronou. Až na platy v ubytovacích a stravovacích službách, ktoré mali stále najnižší priemerný hrubý zárobok zo všetkých odvetví ekonomiky. Z platov nám však ukrajuje vysoká inflácia. O koľko viac teda zarábame?

Priemerná nominálna mesačná mzda vo 4. štvrťroku minulého roka vzrástla medziročne o 6,9 % na 1 331 eur. Zároveň bola o 154 eur (o 13,1 %) vyššia než priemerná mzda pred pandémiou (vo 4. štvrťroku 2019). „Výraznú časť z rastu zobrala v posledných mesiacoch minulého roka vysoká inflácia, takže reálne mzdy sa zvýšili len o 1,3 %,“ upozornila Jana Morháčová zo Štatistického úradu SR.

Je to teda najnižší reálny rast od 2. štvrťroka 2020, kedy pandémia COVID-19 spôsobila pokles reálnych miezd. V rámci krajov bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji, a to 1 482 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou však v Bratislavskom kraji rástli mzdy najmenej, o 9,1%. Najviac vzrástli v Košickom kraji o 13,7 %.

Otvoriť galériu null Zdroj: infografika NČ

Čo je nominálna a čo reálna mzda

- Suma, ktorú dostane zamestnanec, je jeho nominálna mzda

- Reálna mzda predstavuje množstvo tovarov a služieb, ktoré si za svoj plat môže kúpiť

- Reálna mzda je pomer platu a inflácie

- Ak mzdy reálne stúpnu, znamená to, že ľudia si za svoj zárobok môžu kúpiť viac ako predtým.

- Ak inflácia rastie rýchlejšie ako mzdy, ich reálna hodnota klesá.

Vojna zdvíha ceny všetkého

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

- Na vývoj cien bude rozhodne v nasledujúcich mesiacoch vplývať vojnový konflikt na Ukrajine. Zvyšovanie cien ropy, energií a mnohých kľúčových agrokomodít na svetových trhoch je evidentné a postupne sa to premieta aj do cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach a taktiež do cenoviek tovarov na pultoch v našich obchodoch. Priemernú infláciu za rok 2022 sme pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine očakávali na úrovni 6 %. Aktuálne sa ale prikláňame k názoru, že tohtoročná inflácia bude ešte vyššia. Slováci si tak určite aj v nasledujúcich mesiacoch budú priplácať za potraviny, pohonné látky, energie, ale aj za stavebné materiály.

Inflácia ešte bude zrýchľovať

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank

- Inflácia by mala zrýchľovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Invázia Ruska na Ukrajinu opäť zintenzívnila tlak na zdražovanie energií a potravín a oddialila tak vrchol inflácie. Na rozdiel od pôvodných očakávaní by tak inflácia mala zrýchľovať aj po prvom štvrťroku, pričom počas leta by mala atakovať 10% úroveň. Následné spomaľovanie bude najskôr len veľmi pozvoľné a inflácia by sa mala udržať nad hladinou 8% až do záveru tohto roka.