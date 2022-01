Živnostníci, pozor! Ako sa zmenili minimálne odvody a koho sa to týka?

Máte živnosť a musíte platiť minimálne odvody? Vždy v januári sa automaticky zvyšuje základ, z ktorého sa vymeriavajú. Aj tento rok musíte odvádzať viac peňazí do Sociálnej a do zdravotnej poisťovne. Ktorých ľudí sa to týka a ktorých nie? Ako vzrástlo najnižšie poistné?

Tento rok sú minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 187,78 eura a do zdravotnej poisťovne 79,31 eura. Prvý raz ich treba uhradiť do 8. februára, čo je o necelé dva týždne. „Splatnosť nového poistného pre živnostníkov sa blíži,“ pripomína hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých sa to týka, nemusia nikam ísť, ani nikomu nič neoznamujú. Práve naopak, Sociálna poisťovňa im poslala listy, v ktorých nájdu všetko potrebné. Asi najdôležitejšie je nastaviť si trvalý platobný príkaz. „Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť aj platobný príkaz v banke,“ pokračuje Dvoráková. Ide o 174-tisíc osôb Za zvyšovaním odvodov je rast priemernej mzdy na Slovensku. Kým v roku 2019 dosiahla 1 092 eur, predvlani 1 133 eur. Sociálna poisťovňa eviduje vyše 217-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré na základe zdanených príjmov musia platiť odvody. Minimálny základ má takmer 174-tisíc a ten najvyšší 288 z nich. Zvyšok tvoria živnostníci, ktorí už platia viac ako minimum a menej ako maximum.



Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne z roka na rok stúpajú. Zdroj: istock Sociálne poistenie minimálne odvody živnostníka v roku 2022 sú: 187,78 € mesačne



ak ste dosiaľ platili menej, teraz začnete odvádzať 187,78 €



ak už platíte viac, pokračujete v úhrade doterajšej sumy



maximálne poistné SZČO v roku 2022 je 2 629,12 € mesačne

Termín úhrady odvody do Sociálnej poisťovne sa musia zaplatiť do 8. dňa nasledujúceho mesiaca



ak tento deň pripadne na sobotu alebo nedeľu, poistné je splatné nasledujúci pracovný deň



tento rok treba prvé nové poistné odviesť do 8. februára (utorok)