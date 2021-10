Novela Zákonníka práce vzbudzuje nevôľu: Čo sa zmení v zdaňovaní gastráčov?

Dávate si vyplácať príspevok na stravovanie, alebo ste si zvykli na gastrolístky?

Pre zamestnávateľa, ba ani pre zamestnanca to nie je to isté. Aby to tak bolo, parlament v utorok zmenil Zákonník práce, lenže spôsob, ako to urobil, vzbudzuje nevôľu jednej aj druhej strany. Čo sa zmení?

Takto si to asi nik nepredstavoval. Parlament rozhodol, že gastrolístok sa nebude zdaňovať iba do sumy 2,81 eura. Dnes to je 5,10 eura. Na jedne strane sa táto forma stravovania zamestnancov zrovnoprávni s fi nančným príspevkom, ktorý zamestnávatelia môžu poskytovať ako náhradu, na druhej strane sa zamestnávateľom neoplatí prispievať na jedlo viac.

„Namiesto avizovanej a toľkokrát sľubovanej podpory štátu zamestnávateľom i zamestnancom počas pandémie prináša táto novela v praxi to, že štát stravné pre zamestnancov zdraží, aby na nich ušetril,“ reaguje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Pôvodný návrh zákona bol oveľa ambicióznejší. Jeho cieľom bolo, aby sa ani fi nančný príspevok na stravovanie nezdaňoval do výšky tzv. základného stravného (5,10 €). Ministerstvo financií s tým však nesúhlasilo, poslanec Marián Viskupič (OĽaNO) preto navrhol túto časť vypustiť. „V takomto nastavení to nemôže mať žiadny negatívny vplyv na verejné fi nancie,“ tvrdí Viskupič. Pôvodný návrh rátal aj s tým, že zamestnávatelia by mohli prispievať na stravovanie dodatočne. Rezort práce bol proti, takže z návrhu to vypadlo.

Všeobecné podmienky

zamestnávateľ buď zabezpečuje stravovanie, alebo poskytuje fi nančný príspevok na stravovanie

nárok na jedno alebo druhé má zamestnanec, ktorý v rámci jednej zmeny pracuje viac ako 4 hodiny

zamestnávateľ vám prispieva v sume najmenej 55 % ceny jedla a najviac do 55 % stravného pri pracovnej ceste od 5 do 12 hodín (2,81 €)

Ako to je

od 1. 3. 2021 si môžete vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie

z hľadiska dane z príjmov je dôležité, v akom rozsahu zamestnávateľ prispieva na stravovanie - či 1) v rámci Zákonníka práce alebo 2) nad rámec neho z vlastných zdrojov

v 1. prípadenie je rozdiel medzi gastrolístkami a peniazmi

v 2. prípade je medzi nimi rozdiel

pokiaľ ide o stravovacie poukážky, sumu nad 2,81 € si zamestnávateľ môže dať do nákladov a zamestnanec ju nezdaňuje

časť finančného príspevku na stravovanie nad 2,81 € si zamestnávateľ nemôže dať do nákladov a zamestnanec ju musí zdaniť

Ceny rastú, ale stravné stagnuje

- Akú hodnotu má váš gastrolístok? Ak iba 3,83 €, tak už dávno nezodpovedá skutočnosti. Bol február 2020, keď ministerstvo práce informovalo, že z úradnej moci treba zvýšiť stravné. Pre pandémiu však k tomu nedošlo, parlament rozhodol, že do 31. decembra 2021 sa nároky zamestnancov zmrazia. Zvýšenie sa vykoná vždy, keď sa nárast cien jedál v reštauráciách porovná s údajom, ktorý predchádzal poslednej valorizácii, a rozdiel je aspoň 5 %. Z údajov štatistického úradu vyplýva, že od začiatku tohto roka ceny v reštauráciách nepretržite rastú. Ministerstvo práce zatiaľ neodpovedalo na otázku, či plánuje rozmrazenie stravného.

Čo sa zmení v januári 2022