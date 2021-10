Veľký prieskum platov: Koľko zarábajú Slováci? Pozrite sa na mzdy naprieč krajmi

Pandémia a nejasné kroky vlády. To sú dve najdôležitejšie veci, ktoré podľa odborníkov momentálne ovplyvňujú pracovný trh.

Aj napriek tomu sa však očakáva pokračujúci mierny rast ekonomiky a znižovanie nezamestnanosti. Najväčší dopyt bude v oblasti IT a prekvapujúco aj v bankovníctve a finančných službách. Personálna agentúra Grafton sa pozrela na aktuálne platy naprieč Slovenskom.

Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla v júli 2021 miera evidovanej nezamestnanosti 7,66 %. „Nielen tieto ukazovatele, ale aj firemné analýzy ukazujú, že pracovný trh aj naďalej výrazne ovplyvňuje neistota,“ komentuje aktuálnu situáciu na trhu Miroslav Garaj, Managing Director personálnej agentúry Grafton. Ako dodáva, firmy by uvítali čo najrýchlejší návrat do obdobia spred korony, avšak už teraz je zjavné, že bude omnoho pomalší. Aktuálne je obrovský záujem o IT odborníkov, až dvojnásobne vyšší ako pred koronou. Kandidáti z IT sú však opatrní pri zmene zamestnávateľa, firmy preto siahajú aj po absolventoch. No aj oni už poznajú svoju hodnotu na trhu a vyberajú si z ponúk pre seba tú najlepšiu. Čo sa týka mzdových podmienok, pre týchto kandidátov nie sú prvoradé, výšku mzdy si kompenzujú nefinančnými benefitmi, ako je práca z domu a podobne.