Firmy by chceli zisťovať, kto zo zamestnancov je očkovaný: V hre je zmena Zákonníka práce

Zisťuje váš zamestnávateľ, či ste zaočkovaní proti covidu?

Zatiaľ by to nemal robiť, nemá takú právomoc, ale časom ju môže získať. Minister práce avizuje, že Zákonník práce sa môže zmeniť. Firmy by potom mohli oddeliť očkovaných zamestnancov od neočkovaných. Čo ešte by to zamestnávateľom umožnilo?

Firmy potrebujú vedieť, ako organizovať prácu, aby minimalizovali zdravotné riziká, a legislatíva im v tom bráni. „Pôvodne sme uvažovali nad tým, že by to mohlo byť stanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, ale nakoniec to stanovisko je také, že by sme to mohli upraviť, ak bude všeobecná vôľa, v Zákonníku práce,“ povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Na najbližšom rokovaní tripartity chce o tom informovať sociálnych partnerov.

Nezaočkovaní bez postihov

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR čaká, aký návrh minister práce predloží. „Budeme určite skúmať, či takéto ‚zisťovanie‘ zo strany zamestnávateľa neodporuje napríklad ochrane osobných údajov alebo tajomstvu, týkajúcemu sa zdravia zamestnanca, či nebude z neho vyvodený žiaden postih,“ reaguje viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Krajniak potvrdzuje, že ide iba o to, aby zamestnávateľ mohol upraviť chod pracoviska. Nezaočkovanému zamestnancovi podľa neho nebude hroziť žiadna sankcia.

Tŕpneme, čo bude

Vojtech Ferencz, prezident Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska

Otvoriť galériu Vojtech Ferencz Zdroj: Jozef Čavojec I Foto: istock, tasr

- Sme presvedčení, že zisťovanie stavu zaočkovania by zamestnávateľom umožnilo lepšie poznať a vyhodnocovať riziká a následne prijímať potrebné opatrenia. Obzvlášť to platí pre sektor energetiky, kde sú prevádzkovatelia životne dôležitých zdrojov, ktorých narušenie alebo znefunkčnenie môže ohroziť hospodársky chod štátu alebo život a zdravie obyvateľstva. Výpadok kľúčových zamestnancov pre vznik lokálneho ohniska nákazy je stále reálnym rizikom.

Súkromie a osobné údaje

Pavol Kundrik, právnik, CMS, Bratislava

- Zjednodušene možno povedať, že ide o ochranu súkromia a ochranu osobných údajov zamestnanca (po­dľa GDPR patria údaje, týkajúce sa zdravia, k tzv. osobitnej kategórii osobných údajov). Zamestnávateľ môže o zamestnancovi spracúvať iba také údaje, ktorých spracovanie mu bolo určené zákonom alebo iným právnym predpisom.