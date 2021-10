Home office preferuje 8 % Slovákov: Prečo už nechceme pracovať len z domu

Potrebujeme sociálny kontakt! Po roku a pol života s pandémiou, keď väčšina z nás pracovala z domu a vyzeralo to, že home office bude trend, ktorý tu zostane, ukazuje realita niečo iné.

Z prieskumu pracovného portálu Profesia a iniciatívy Open HR fórum vyplýva, že výlučne z domu chce pracovať len 8 % Slovákov. Zamestnanci čoraz viac požadujú takzvaný hybridný model - čiže kombináciu práce z domu aj kancelárie. Sú však na to slovenské firmy pripravené?

Skúsenosť s prácou z domu má viac ako polovica Slovenska. Prieskumy, ktoré boli robené na začiatku pandémie, potvrdzovali, že väčšina je na home office spokojná. Vtedy však boli ľudia zoznámení s dlhodobou prácou z domu iba krátko. Po roku a pol už práca z domu nie je pre väčšinu to nevyhnutné. Po novom chce z domu pracovať len 8 % ľudí, výlučne na pracovisku chce ostať 38 % zamestnancov, ďalších 54 % by privítalo kombinovaný model. Vyplýva to z prieskumu portálu Profesia a iniciatívy Open HR fórum.

„Preferencia typu miesta výkonu práce sa líši podľa veku, ľudia do 39 rokov oveľa viac preferovali kombináciu home office a pracovisko,“ hovorí Ivana Molnárová, riaditeľka portálu Profesia. Väčšina Slovákov považuje návštevu pracoviska stále za potrebnú. „Slováci v prieskume potvrdili trendy zo zahraničia. Do popredia sa dostáva hybridná práca. To znamená mix práce na pracovisku a z domu, respektíve kdekoľvek inde,“ dodala spoluzakladateľka iniciatívy Open HR fórum Ľuba Fabryová. O prácu na diaľku majú najväčší záujem ľudia od 30 do 39 rokov.

Ako vníma vlastný výkon

Zaujímavým faktom, ktorý z prieskumu vyplynul, je samotné vnímanie vlastného výkonu. Lepšie sa hodnotili ľudia, ktorí mali home office, naopak tí, ktorí ho nemali, sa posudzovali horšie. Takmer štvrtina z nich potvrdila, že im produktivita počas pandémie klesla.

A čo očakávajú Slováci od svojich zamestnávateľov? Na prvom mieste je to viac benefitov, ktoré súvisia so zdravím. Medzi najčastejšími odpoveďami sa objavila tiež podpora pri udržiavaní rovnováhy medzi osobným životom a prácou, ale aj finančný príspevok na zariadenie pracoviska.