Záujem je veľmi nízky: Prečo je taký problém nájsť učiteľov?

Viac ako 1 800 pedagogických a 260 nepedagogických pracovníkov hľadali slovenské školy počas letných mesiacov.

Aj keď väčšinu z inzerátov školy na začiatku školského roka stiahli aj bez toho, aby miesta obsadili, stále hľadajú stovky pracovníkov od učiteľov až po upratovačky. Dôvodom, prečo je toto povolanie mimo záujmu uchádzačov, je predovšetkým finančné ohodnotenie. Hrozí nám, že naše deti nebude mať kto učiť?

Kým ešte pred šiestimi rokmi bolo na jedno voľné miesto pedagogického pracovníka v Prešove 5-6 uchádzačov, dnes je to sci-fi. Ľudí, ktorí by chceli pracovať v školstve, jednoducho niet. O nezáujme o prácu s deťmi svedčia aj reakcie na ponúkané pracovné miesta. Podľa informácie Nikoly Richterovej z portálu profesia.sk je zarážajúce to, že „viac ľudí, hľadajúcich si prácu, zaujímala pozícia upratovačky ako učiteľa. Na porovnanie: na ponuku práce na upratovanie zareagovalo v priemere 14 ľudí, na ponuku učiteľa druhého stupňa to bolo iba 6 uchádzačov.“

Dnes školy cez portál edujobs hľadajú okolo 230 pedagogických a rovnaký počet nepedagogických zamestnancov. Podľa predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavla Ondeka dôvodom, prečo majú školy núdzu o učiteľov, je hlavne ich finančné ohodnotenie. „Máme nedostatok záujemcov o štúdium matematiky, fyziky a technických odborov,“ zhodnotil.

„Platy sú veľmi nízke, v minulom roku nestúpli ani o euro, uvidíme, ako dopadneme tento rok. Pokiaľ mám informáciu, minister Gröhling neuspel s požiadavkou ani vo vláde, ani u ministra financií.“ Ondek si myslí, že situáciu by zmenil nielen vyšší plat, ale aj napríklad možné štartovacie byty pre začínajúcich učiteľov. „Tie by boli určite motivačné,“ dodáva. Podľa Ondeka „ak sa nezlepší situácia, týkajúca sa financovania školstva zo strany štátu, otázka, či bude mať kto o pár rokov učiť, spoločnosti reálne hrozí.“

Nedostatok pedagogických a nepedagogických pracovníkov je rozdielny aj podľa regiónov, oveľa vyšší záujem o učiteľa je na západnom Slovensku, kde v Bratislavskom kraji chýba 130 pedagógov, ale napríklad v Banskobystrickom kraji len 9 alebo v Trenčianskom 17.