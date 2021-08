Benefit, ktorý vám môže poskytnúť aj zamestnávateľ na Slovensku: Čo znamená neobmedzená dovolenka?

Chceli by ste mať v práci voľno, kedykoľvek si zmyslíte tak, aby vám to nikto nepočítal? Dnes je to už možné.

Neobmedzená dovolenka je zrejme najnovší benefit, ktorý vám u nás môže zamestnávateľ ponúknuť. Ako to v praxi funguje a prečo to zamestnávatelia robia? Odborníci sa zhodujú, že zavádzanie benefitov, ktoré umožňujú zamestnancom flexibilitu, bude čoraz viac žiadané a časom bude pre firmy nevyhnutné, aby boli na trhu práce konkurencieschopné. Neobmedzenú dovolenku na Slovensku ponúkajú niektoré firmy už dávno. „Neobmedzenou dovolenkou žijeme asi 5 rokov," hovorí Simona Kubán zo spoločnosti SCR interactive. „V našej brandži pracujeme najmä s mladými ľuďmi a veľa trendov skúšame, ak nie sú proti zdravému rozumu," dodáva. Ako pokračuje, všetci chceme mať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. „Chceme klientovi doručiť špičkové výsledky a aj ich doručujeme, ale chceme aj cestovať, učiť sa nové veci. Je to úplne v poriadku," konštatuje Kubán. Očkovaní vs. neočkovaní: Môže vás firma obmedzovať? Jasná odpoveď advokáta Aké verzie môže mať tento benefit „Kúpená" dovolenka: obvykle býva prvým stupňom ku skutočne neobmedzenej dovolenke. Zamestnanci si môžu vybrať dni dovolenky navyše, avšak kráti sa im potom plat. Nie je to práve veľký benefit. Dovolenka ako odmena – toto už je trochu šikovnejší nástroj na motiváciu. Ak sú zamestnanci úspešní a podarí sa im dosiahnuť vysoké čísla pre firmu, dostávajú odmenu vo forme dní voľna navyše. Neobmedzená dovolenka po splnení úloh: Túto schému uplatňujú firmy najčastejšie. Ak majú zamestnanci splnené svoje úlohy, môžu si vybrať toľko dní voľna, koľko potrebujú.