Očkovaní vs. neočkovaní: Môže vás firma obmedzovať? Jasná odpoveď advokáta

Už ste sa dali zaočkovať? Ak si myslíte, že je to príliš osobná otázka, rovnaký názor nemusí mať váš zamestnávateľ.

Hoci sa môže pokúsiť zisťovať to, keďže je dnes očkovanie proti COVID-19 nepovinné, zamestnávateľ nemá právo sa pýtať, či sú jeho zamestnanci alebo obchodní partneri zaočkovaní, alebo nie. Má však právo týchto zamestnancov napríklad rozdeliť a nezaočkovaných posadiť do separátnych miestností, alebo od nich vyžadovať prácu z domu? Ako na to reagujú slovenské firmy?

Niektoré britské spoločnosti plánujú v budúcnosti prijímať iba zaočkovaných uchádzačov. Niektoré nadnárodné firmy chcú zájsť ešte ďalej. Vedenie firiem ako sú Google či Facebook, informovalo podriadených, že vítaní budú v kanceláriách len očkovaní. Na Slovensku takéto možnosti firmy nemajú. „Podľa aktuálne platnej právnej úpravy platí, že očkovanie je dobrovoľné, preto nie je možné vyvodzovať akékoľvek sankcie voči zamestnancovi, ktorý sa nedá zaočkovať,“ vysvetľuje advokát Róbert Bános.

Rozdelenie do kancelárií či povinný home office?

Róbert Bános, advokátska kancelária Bános & Košútová

Rozdeľovanie pracoviska zákon výslovne nezakazuje, ale na to, aby zamestnávateľ takéto delenie mohol zrealizovať, by musel mať od zamestnancov informáciu o tom, či je zamestnanec zaočkovaný, alebo nie. Túto informáciu zatiaľ podľa aktuálnej platnej právnej úpravy nie je zamestnávateľ oprávnený požadovať. Zamestnanci môžu túto informáciu zamestnávateľovi poskytnúť iba na základe ich výslovného a dobrovoľného súhlasu. Práca v režime home office sa riadi pravidlami dohodnutými medzi zamestnancom a zamestnávateľom v pracovnej zmluve. Ak táto možnosť nie je vopred dohodnutá, nariadenie práce z domu nie je jednostranne možné.

Firmy radšej motivujú

Miriam Fillová, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení

Keďže očkovanie je zatiaľ dobrovoľné, zamestnávateľ nemôže svojim zamestnancom vakcináciu prikázať, môže ich však motivovať. Mnohé firmy si uvedomujú vážnosť situácie, preto v rámci svojich možností presviedčajú zamestnancov o výhodách očkovania. Súčasná legislatíva nereflektuje na situácie, s ktorými sa firmy aktuálne stretávajú na pracovisku. Zamestnávateľ nemá právomoc zisťovať bližšie údaje, týkajúce sa vakcinácie svojich zamestnancov, pokiaľ mu tieto údaje neposkytnú dobrovoľne.

Pridržiavame sa zákona

Allianz - Slovenská poisťovňa, Helena Kanderková, hovorkyňa