Personalisti o čerstvých absolventoch: Ako by mal vyzerať ideálny uchádzač?

Letné prázdniny nie sú len časom dovoleniek a kúpalísk, ale pre tých, ktorí skončili strednú alebo vysokú školu, aj obdobím hľadania si práce.

Aký by mal byť ideálny absolvent – uchádzač o prácu, po ktorom by určite siahli personalisti vo firmách a ktorý má predpoklady zaujať na pracovnom pohovore? Očakávania absolventov sú po škole vždy vysoké, ale vstupom na pracovný trh zistia, že ich teoretické vedomosti nestačia na výkon väčšiny pracovných pozícií. Práve preto im zamestnávatelia i odborníci radia profilovať sa v tom, čo chcú robiť, už počas školy.

„Výhodu majú tí, ktorí dokázali pracovať už popri štúdiu. A vôbec neprekáža, že išlo o jednoduchšie činnosti, hlavne nech korešpondujú s predmetom ich študijného odboru,“ hovorí Ľubomír Szabadszállási z personálnej agentúry Human Center. Miroslav Garaj z agentúry Grafton Recruitment zase upozorňuje na potrebu jazykovej výbavy. „K angličtine treba ešte ďalší svetový jazyk minimálne na mierne pokročilej úrovni.“

Aktívny už počas školy

Ľubomír Szabadszállási, Human Center

- Základ si absolvent buduje už počas školy, a to najmä aktivitami mimo nej. Ide o účasť na rôznych projektoch vo firemnom prostredí. To všetko zvyšuje hodnotu absolventa na trhu práce. Najzaujímavejší sú tí, ktorí počas praxe pracujú cielene a dlhodobo. Pasívne prejsť cez školu je znakom chýbajúcej profilácie absolventa v pracovnom procese. Rozdiely v prístupe a kvalite medzi absolventmi sú obrovské.

Dva jazyky sú ideálne

Miroslav Garaj, Grafton Recruitment

- Ideálny absolvent ovláda anglický jazyk na pokročilej úrovni a ďalší svetový jazyk minimálne na mierne pokročilej úrovni. Vie sa preukázať účasťou na zahraničných študijných či pracovných pobytoch. Počas štúdia by mal takisto nabrať pracovné skúsenosti na stážach či brigádach aj na Slovensku. Je aktívny, svoju profesionálnu budúcnosť rieši v dostatočnom časovom predstihu.

Ochota zlepšovať sa

Helena Kanderková, Allianz - Slovenská poisťovňa

- Mal by mať okrem toho, že spĺňa kritériá na danú pozíciu, aj vôľu a chuť pracovať na sebe, učiť sa a zlepšovať. Tiež by mal mať predpoklady na spoluprácu s ostatnými kolegam, ak je to na danej pozícii potrebné, či riešenie prípadných pracovných konfliktov na pracovisku. Pri niektorých pozíciách je veľmi dôležitá schopnosť inovovať a zlepšovať pracovné procesy. Od všetkých kandidátov, samozrejme, očakávame osobnú dôveryhodnosť, čestnosť a bezúhonnosť.

Dôležitá je prax

Peter Majer, Národná banka Slovenska

- Zaujímavé CV s aspoň jedným svetovým jazykom a minimálne 2 roky praxe popri škole. Uchádzač by nemal klamať alebo prikrášľovať skúsenosti. Je dôležité, aby sa uchádzač hlásil na pozíciu, na ktorej má skúsenosti, mal by sa na pohovore aktívne pýtať na relevantné otázky. Prejavuje sa profesionalitou a dôveryhodnosťou.

Záujem o prácu

Lucia Lizáková, Železnice Slovenskej republiky

- Nikto nie je celkom ideálnym absolventom. U nás je prednostne vítaný ten, kto má záujem o prácu v stabilnej firme a prednostne o prácu v typovej pozícii v železničnej prevádzke, ktorá je vykonávaná v nepretržitom pracovnom režime. Zároveň má pracovné skúsenosti v technickom smere, príslušné technické vzdelanie, ochotu ďalej sa vzdelávať, spoľahlivosť, dobrý zdravotný stav a ako bonus nás teší pozitívny vzťah k železnici.