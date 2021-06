Horeca sektor v problémoch: 70 % zamestnancov sa neplánuje vrátiť, nepresvedčili ich ani peniaze

Horeca sektor (hotely, reštaurácie, kaviarne) stratil počas pandémie koronavírusu veľmi veľa zamestnancov.

Až takmer 70 percent z bývalých čašníkov, kuchárov a pomocného personálu sa pretransformovalo na iné pracovné pozície a už sa do sektora neplánujú vrátiť. Ukazuje to najnovší prieskum spoločnosti Elanor Slovakia zameraný na zotavovanie sa jednotlivých odvetví po koronakríze. Sektor horeca doplatil na pandémiu najviac a najťažšie sa aj bude zotavovať. Ako vysvetlil country manažér Elanor Slovakia Ivan Zizič, chýba mu kvalifikovaná pracovná sila.

Po druhej vlne pandémie priznáva 27 percent firiem zlúčenie či transformáciu pracovných miest, dve percentá zvažujú prepúšťanie, 12 percent ohlásilo nábor zamestnancov. Najčastejšie k transformácii pracovných miest došlo v IT a administratíve (60 percent), v sektore výroby (55 percent) a retaile (44 percent). Najmenej transformácia miest zasiahla bankový a finančný sektor (15 %).

Do prieskumu sa zapojilo viac ako 32 percent veľkých spoločností, 60 percent stredných a osem percent malých firiem a živnostníkov. Firmy boli naprieč sektormi hospodárstva, vrátane IT a administratívy, stavebníctva, výroby, retailu, bankovníctva a finančníctva, ako aj zdravotníctva. Práve v horeca sektore zápasili na prelome mája a júna mnohé prevádzky hotelov a reštaurácií po svojom znovuotvorení s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. „A to aj napriek tomu, že prevádzkovatelia v horeca segmente zásadne zatraktívnili platové podmienky a formy zamestnávania,“ konštatuje Ivan Zizič.

Ako ukazujú výsledky prieskumu, firmy preferujú návrat do kancelárií a kooperáciu s kolegami. Kým v Európe to uprednostňuje štvrtina firiem, na Slovensku podporuje návrat zamestnancov do kancelárií až 30 percent firiem. Štvrtina firiem chce v home office pokračovať, v Európe je to 33 percent. Zvyšok preferuje čiastočný návrat.

Až 22 percent firiem zaviedlo alebo čoskoro zavedie model “share desk”, teda zdieľané stoly, keďže sa už prestáva počítať so 100-percentnou obsadenosťou všetkými zamestnancami počas celého dňa. „Podporuje sa flexibilita a kreativita,“ dodáva country manažér Elanor Slovakia. Celkovo v prvom polroku došlo k výraznej zmene štruktúry benefitov až v 42 % firiem.