Zamestnávatelia berú boj proti COVID-19 do svojich rúk: Ktoré firmy spustili očkovanie?

Už šestnásť slovenských zamestnávateľov sa prihlásilo do programu očkovania svojich zamestnancov. V prvých z nich už vakcináciu pracovníkov spustili - v U. S. Steel Košice, vo Volkswagene Slovakia a Schaeffler na Kysuciach. Firmy si môžu vybrať z troch foriem, ako pomôcť pracovníkom k očkovacej látke. Akú s tým majú skúsenosť?

V U. S. Steele, kde sa zaočkovanosť zamestnancov blíži k polovici, dokonca motivujú zamestnancov lotériou. „V rámci podniku budeme motivovať žrebovaním jednotlivcov spomedzi zaočkovaných, tí dostanú príspevok na dovolenku,“ povedal hovorca Ján Bača. Aj tu, rovnako ako vo Volkswagene, zvolili očkovanie priamo v závode. V bratislavskej automobilke ho využil aj Milan Bombala (41), zamestnanec z karosárne.

„Koronu som už prekonal a mal som síce ľahší priebeh, no nebolo to nič príjemné. Nechcel by som to už druhýkrát zažiť. Aj kvôli tomu som bol presvedčený, že sa chcem dať zaočkovať. Chcel som ísť do čakárne, ale prišla táto možnosť. Výhodou je to, že je to priamo v podniku,“ dodal. Firmy, ktoré majú záujem očkovať svojich zamestnancov, sa môžu prihlásiť

na mail ockovanie.covid19@health.gov.sk.

Volkswagen Slovakia - Očkujeme nielen proti covidu, ale aj proti chrípke

Lucia Kovarovič Makayová

- Dať sa dobrovoľne zaočkovať priamo v podniku môžu zamestnanci bratislavského aj martinského závodu. Spoločnosť, ako aj samotný koncern Volkswagen sa snažili umožniť zamestnancom očkovanie v podniku už od začiatku vakcinácie. Zaočkovať sa môžu dať zamestnanci, ale aj ich rodinní príslušníci vrátane detí nad 18 rokov a zamestnanci dodávateľských firiem.

Môžu si vybrať z dvoch vakcín - Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson. Vakcíny a zdravotnícky materiál poskytuje štát, náklady na očkovanie sú uhrádzané zo zdravotného poistenia rovnako ako pri očkovaní vo vakcinačných centrách. Snahu dať sa zaočkovať zatiaľ prejavila tisícka zamestnancov. Zabezpečujeme aj očkovanie proti chrípke.



U. S. Steel Košice - Skúšame povzbudiť lotériou

Ján Bača

- Zapojili sme sa možnosťou zaočkovania zamestnancov, ich rodinných príslušníkov od 16 rokov či dodávateľov od pondelka. Ak budeme mať dostatočný podiel zaočkovaných osôb, dochádza aj k nepriamej ochrane tých, ktorí sa očkovať nemôžu.

Práve preto žiadame našich kolegov, aby zvážili možnosť dať sa zaočkovať a chrániť tým nielen seba, ale aj najbližších. Priebežne sledujeme záujem zamestnancov o očkovanie. V týchto dňoch sme zaznamenali pokles záujmu. Zamestnancov budeme motivovať vyžrebovaním spomedzi zaočkovaných, víťazi dostanú príspevok na dovolenku.



Východoslovenská energetika Holding - Spolupracujeme s očkovacími centrami

Adriana Kakarová

- V súčasnosti neplánujeme zriadiť vlastné očkovacie stanovisko. Ako veľký zamestnávateľ úzko spolupracujeme s veľkokapacitnými očkovacími centrami na východnom Slovensku, ktoré ponúkajú voľné kapacity. Zamestnancom ponúkame aj možnosť prihlásiť na očkovanie nielen seba ako zamestnanca, ale aj svoju rodinu, blízkych či priateľov.



Samsung Electronics Czech and Slovak - Pre nás to nemá zmysel

David Sahula

- Vzhľadom na to, že väčšina zamestnacov pracuje mimo Bratislavy na rôznych miestach, nedávalo by zriadenie očkovacieho miesta priamo vo firme zmysel.



Títo sa zapojili

U. S. Steel Košice

Volkswagen Slovakia

Amazon Bratislava

Amazon Sereď

Schaeffler Kysuce

Schaeffler Skalica

Boge

ZF Slovakia Trnava

ZF Slovakia Levice

ZF Slovakia Šahy

Slovenská energetika

Matador

Leoni

Samsung

Garrett



3 formy, ktoré si firmy môžu zvoliť