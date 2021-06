Ako slovenské firmy odmeňujú zaočkovaných zamestnancov: 4 dni voľna či súťaž o dovolenku

Očkovanie pre mnohých zamestnávateľov znamená novú nádej, že obmedzenia, ktorým čelia, čoskoro pominú.

Mnohé však nevedia, čo si pri tejto téme môžu dovoliť, kde sa končí záujem firmy a kde sa začína sloboda zamestnanca. Najväčší slovenskí zamestnávatelia preto skôr preferujú ako benefit zdravotné voľno, no sú však aj takí, ktorí sa rozhodli myšlienku podporiť konkrétnymi výhodami pre zaočkovaných.

Firmám očkovanie ich zamestnancov nie je ľahostajné. Len zatiaľ nevedia, čo si pri tejto téme môžu a čo nemôžu dovoliť. Potvrdzuje to prieskum profesie.sk, podľa ktorého viac ako 80 % zamestnávateľov potvrdilo, že by privítali právny názor, do akej miery môžu vstúpiť a ovplyvniť rozhodnutie zamestnanca v očkovaní. Sedem z desiatich firiem by zase preferovalo disponovať informáciou, či konkrétny zamestnanec podstúpil očkovanie.

Zamestnávatelia na Slovensku zatiaľ teda ponúkajú benefity zaočkovaným opatrne, ide skôr o mimoriadne voľno a podobne. Pritom každá desiata priznala, že zvažuje finančný benefit, no väčšina, dve tretiny, zvýhodňovanie zaočkovaných nerieši. Vo firme U. S. Steel, jednom z top zamestnávateľov na Slovensku, ponúkajú zaočkovaným súťaž o dovolenku. A ostatní?

U. S. Steel Košice: Súťaž o dovolenku

Ľubomíra Šoltésová

- Očkovanie našim zamestnancom veľmi odporúčame a motivujeme ich k nemu internými komunikačnými kampaňami aj diskusiami s odborníkmi. Aktuálne pre zaočkovaných zamestnancov pripravujeme súťaž o poukazy na letnú dovolenku podľa vlastného výberu. Zo strany štátu by nám pomohla úprava legislatívy, ktorá by zvýšila ochranu zdravia pri práci pre nezaočkované osoby a pre už zaočkované osoby dávala výnimky z testovania.

Slovenská pošta: Zamestnancov nemôžeme nútiť

Iveta Dorčáková

- Očkovanie je dobrovoľné a nie je povinné na výkon práce. Z tohto dôvodu nemôžeme zamestnancov do očkovania akýmkoľvek spôsobom nútiť. Podľa nášho prieskumu malo o očkovanie záujem 6 500 zamestnancov, čo je viac ako 50 % zamestnancov. Nemôžeme spätne kontrolovať, ktorý zamestnanec bol zaočkovaný, nedovoľuje to súčasná legislatíva.