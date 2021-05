Koronakríza bola pre podnikateľov a živnostníkov školou života: Na toto nezabudnite pred ďalšou vlnou pandémie!

Rýchly nástup pandémie a začiatok ekonomickej krízy potvrdili, že v podnikaní prežijú iba tí, ktorí sa dokážu rýchlo prispôsobiť. A tí, ktorí sú na krízu pripravení.

Mnohí živnostníci, či malí a strední podnikatelia žili v predstave bezpečného podnikania bez vonkajších vplyvov, no o to ťažšie bolo ich precitnutie. Na čo by mali byť preto pripravení pred prípadnou ďalšou vlnou koronakrízy?

Kto dokázal upraviť svoje podnikanie, mohol profitovať aj v tejto neľahkej situácii. Nie vždy je však úprava zabehnutých zvykov jednoduchá. Mať svoje nebolo nikdy dôležitejšie, keďže kvôli karanténnym opatreniam boli kamenné prevádzky zo dňa na deň úplne ochromené. „Ukázalo sa, že podnikatelia nemali dostatočnú finančnú rezervu. Ďalším problémom bola jednostranná orientácia. Napríklad prevádzky gastro, ktoré nemali iný predmet činnosti, stratili celý príjem. Čas ukáže, či daná gastroprevádzka sa nebude musieť zamerať napríklad na ďalšie spracovanie produktov, možno remeselné činnosti,“ hodnotí Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov. Jedinou radou do budúcna je podľa Miriam Beluššovej zo Slovenského živnostenského zväzu začať si pomaly opäť vytvárať osobnú finančnú rezervu na preklenutie prípadnej 3. vlny covidu na jeseň. Odborníčka na dane Jaroslava Lukačovičová upozorňuje na ďalší sprievodný efekt: „Veľa podnikateľov a živnostníkov je dnes už presvedčených, že do budúcnosti je najlepšie spoliehať sa sám na seba, čakať na pomoc od štátu nemusí byť záruka úspechu.“

Na čo treba myslieť