Nezvyčajný koníček Bratislavčanky Silvie: Vyrábam kabelky zo starých platní!

Svoje si už odslúžili, no v koši určite neskončia! Mladá mamička Silvia Ulrichová (29) mení staré vinylové platne na originálne kúsky.

Hoci má dve malé deti, na materskej dovolenke sa rozhodne nenudí. Popri polovičnom úväzku začala vyrábať kabelky z vinylových platní, ktoré už nie sú funkčné. To, čo by končilo v odpade, zdobí veľmi štýlovo nejedno rameno. Silvia chce, aby si každá žena či muž našli svoju jedinečnú kabelku.

Nápad vznikol u Silviinej kamarátky, ktorá niečo podobné videla na internete. „Bavili sme sa, ako by to mohlo vyzerať, no nakoniec na to kamarátka nemala čas, tak to prischlo mne,“ hovorí mamička Silvia (29). Prvú kabelku zhotovila pred pol rokom. Materiál na počiatočnú výrobu však zháňala vyše roka. Nemá to jednoduché, popri výrobe kabeliek a dvoch malých deťoch pracuje na polovičný úväzok v predajni s obuvou.

Hovorí, že aj to ju inšpiruje k nápadom, pretože vidí aktuálne trendy. „Našťastie, máme babičku, ktorá nám deti postráži. Niekedy robím neskoro do noci, keď ich uložím spať,“ hovorí Silvia. Nápady prichádzajú postupne. Najprv si spraví predlohy podľa obrázkov, a potom ich pospája vo svojich predstavách. „Pozriem sa na nity a keď to vidím všetko pokope, tak mi v hlave vznikne obraz kabelky,“ prezrádza Silvia s tým, že okrem zháňania materiálov je najťažšie všetko znitovať. „Ani jednu kabelku som neurobila naraz, vždy musím odbiehať, ale je to pre mňa relax,“ usmieva sa mamička.

Aj pre pánov

Hlavný materiál zháňa od zberateľov, ktorí vyradili poškodené, nehrateľné platne, na burzách a v rodine. „To, že sú nepoužiteľné, hovorím preto, aby sa zberatelia nenahnevali, že niečo kazím. Naopak, je to skôr taká recyklácia,“ ukazuje nám kabelky Silvia. „Dĺžka výroby sa odvíja od dvoch hodín. Pánske kabelky som začala robiť tiež, myslím, že by ich mohli nosiť aj páni,“ vysvetľuje mamička. Svoju značku pomenovala FARID. „Názov pochádza z arabčiny, čo znamená - výnimočná. Snažím sa, aby bola každá kabelka iná a aby si každý našiel tú svoju. Keby som urobila desať rovnakých, asi by som neuspela,“ vysvetlila Silvia. Náklady na výrobu sú vysoké, preto sa ceny kabeliek pohybujú od 50 do 90 eur, no poctivá práca predsa musí byť ocenená.

- Veľká kabelka: 90 €

- Malé kabelky: 50 €