Bizarná nástraha pre nepozorných turistov! Aha, čím láka magnetka z Tatier namiesto záberu Popradského plesa

Nečakaná nástraha pre nepozorných turistov, či pokus o vypredanie zásob braku?! Stánky so suvenírmi na frekventovaných miestach najmenších veľhôr sveta lákajú turistov nepreberným množstvom vecí. Magnetky patria k overenej klasike, po ktorej siahnu nielen zahraniční, ale aj domáci návštevníci Vysokých Tatier.

Vlastníte magnetky, ktoré sú nepodarenou "raritou" alebo sú niečím vtipné či výnimočné? Napíšte nám a pošlite foto na tip@novycas.sk!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Lenže v stánkoch na nich striehne séria nepodarkov! V drevenom rámčeku s nápisom Popradské pleso je umiestnená snímka Štrbského plesa. Ako sa to mohlo stať?!

Do Tatier zavítala Talianka Manuela: Z kuriérky je majsterka sveta, sledujte, čo dokáže

Návštevníci Tatier si takéto drobné suveníry môžu kúpiť v mnohých tatranských stánkoch. Väčšina z nich schádza z liniek v Číne alebo v Poľsku, kde na kvalite veľmi nebazírujú, no napriek tomu by sa mohli vyvarovať takýchto banálnych chýb, ktoré u znalých turistov vyvolávajú len posmešné reakcie. Takýto detail potom zbytočne znižuje renomé Tatier u rekreantov, ktorí tam mieria z vyspelých krajín a sú zvyknutí na prvotriedne služby a kvalitné suveníry, aké sú v strediskách v Rakúsku, Taliansku či vo Francúzsku.

Navyše, nájsť skutočne tatranský suvenír predstavuje čoraz ťažšiu úlohu a keďže ich vyrábajú ľudia, ktorí netušia, kde sa čo nachádza, poľahky dôjde k omylu. Ako na tejto magnetke, kde je fotka ikonického pohľadu na Štrbské pleso s mostíkmi, ktorú výrobca označil za Popradské pleso. Kúsok, ktorý stojí 2 až 3 eurá, je tak na smiech každému návštevníkovi, ktorý si dá Popradské pleso do vyhľadávača na internete, alebo ho, nebodaj, navštívi.

Svoje si o tom myslí aj Viktor Beránek (70), ktorý v Tatrách žije skoro 60 rokov, no tento paškvil ho skôr pobavil, ako namosúril. „Tu je dôkaz, že v Tatrách je všetko možné. Viem si živo predstaviť konflikt, ktorý takýto suvenír môže vyvolať, keď si ho budú napríklad ázijskí turisti porovnávať. No možno je to nová skrytá súťaž pozornosti návštevníkov. Tak pozor na to, nenechajte sa nachytať,“ zhodnotil chatár z Chaty pod Rysmi.