Vierka číha na zvieratá v prírode len s objektívom: Krásna fotografka „ulovila“ medvede i srnčie hry

Ulovila už vyše tridsiatku šeliem. Vierka Duchoňová (33) z Kláštora pod Znievom (okr. Martin) trávi čas najradšej sama v prírode len so svojím fotoaparátom.

Na mušku si berie všetky zvieratá. Zamaskovaná sa túla po lese a striehne na medvede, jelene či diviaky. Paradoxne viac ako stretnutia s macom sa útle žieňa bojí pavúkov. O čo by rada rošírila svoju jedinečnú zbierku?

Vierka (33) trávila od detstva mnoho času v prírode. Najprv jej spoločnosť robil otecko, potom psy a od puberty kone. Na konskom chrbte trávi dodnes mnoho času, dokonca to bolo tak aj dva dni pred jej druhým pôrodom. Pri potulkách lesom stretávala stále mnoho zvierat, pred piatimi rokmi sa preto rozhodla podeliť so svojimi krásnymi zážitkami aj s ostatnými a začala fotiť. „Chytilo ma to, som v lese štyri – päťkrát do týždňa. Väčšinou nestojím na jednom mieste a prejdem aj 10 km,“ ozrejmuje Vierka, ktorá sa pri svojich potulkách nie raz stretla aj s medveďom. Naposledy pred pár dňami, keď sa ocitla v blízkosti medvedice s dvomi mladými. Najbližšie zasa bola pri chlpáčovi na 12 krokov.