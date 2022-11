Manchester United začal konať! Ďalší náznak blížiaceho sa konca Cristiana Ronalda?

Video, na ktorom dvaja robotníci na vysokozdvižnom vozíku strhávajú z futbalového svätostánku podobizeň Cristiana Ronalda, sa internetom šíri veľmi rýchlo. Vedľa Portugalca pózujú na transparente ďašie dve ikony klubu - Sir Alex Ferguson a David Beckham.

Podľa britských médii sa jedná o reakciu klubu na útočný rozhovor, v ktorom nespokojný Ronaldo skritizoval takmer každého. Neopomenul ani majiteľov či trénera Erika ten Haga.

Klub síce oficiálne neprezradil, aký postoj zaujme voči celej situácii, no je vysoko pravdepodobné, že jeden z najlepších futbalistov všetkých čias si už na seba dres „červených diablov" nikdy neoblečie.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo